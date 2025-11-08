Τρομάζουν τα στοιχεία για την εγκληματικότητα ανηλίκων και τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στη χώρα.

Μόνο από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, 9.038 παιδιά και έφηβοι απασχόλησαν τις Αρχές για σοβαρά περιστατικά, από κλοπές και ληστείες μέχρι ξυλοδαρμούς, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα.

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν τα θύματα bullying. Την ίδια περίοδο, υποβλήθηκαν 1.654 καταγγελίες για περιστατικά σχολικού εκφοβισμού -871 σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 783 στη δευτεροβάθμια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση τέτοιων φαινομένων, με την παραβατικότητα των ανήλικων να αυξάνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε έξαρση είναι τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας από ανήλικους, όπως κλοπές και ληστείες. Οι συμμορίες ανηλίκων επίσης σημειώνουν αύξηση, κυρίως στην Αττική.