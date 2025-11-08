Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (9/11) στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε στις δηλώσεις του τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη.

Οι «πράσινοι» είναι στο -11 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, οπότε η κατάκτηση των τριών βαθμών κόντρα στους «ασπρόμαυρους» είναι μονόδρομος και ο Ισπανός προπονητής σε δηλώσεις του στην Cosmote TV είπε τα εξής…

Ο Παναθηναϊκός έρχεται από μια καλή εμφάνιση, από μια νίκη και ψυχολογίας στην Ευρώπη και τώρα αντιμετωπίζεται μια ομάδα η οποία έχει δείξει πως βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τον ΠΑΟΚ. Πόσο θα σας βοηθήσει αυτό το αποτέλεσμα;

«Προφανώς η νίκη και οι τρεις βαθμοί μας έδωσαν περισσότερο αυτοπεποίθηση. Προσπαθώ να εστιάσω στα θετικά της απόδοσης, το γεγονός πως σκοράραμε αργά στο παιχνίδι και παίξαμε καλύτερα στα τελευταία είκοσι λεπτά. Μου έδωσαν περισσότερο αυτοπεποίθηση, η επιθυμία και η διάθεση της ομάδας. Οπότε αυτά ήταν θετικά, γιατί προφανώς αγωνιστήκαμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να μαχόμαστε μέχρι τέλους και να είστε σίγουροι πως οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα για τους οπαδούς που θα είναι πίσω από την ομάδα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για εμάς».

Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει τρομερό πλουραλισμό στον τρόπο που εκφράζεται επιθετικά, στον τρόπο που σκοράρει, στον τρόπο που δημιουργεί. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σε τακτικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση του αντιπάλου κατά πρώτο λόγο και τα δεύτερο, αν αυτό σημαίνει πως θα βρείτε περισσότερους χώρους και αδυναμίες στην αντίπαλη άμυνα;

«Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Διαθέτουν διαφορετικούς τρόπους για να πετύχουν γκολ, με αρκετούς ποδοσφαιριστές, που αυτό το κάνει πιο περίπλοκο τον τρόπο. Δεν φθάνει να σταματήσεις έναν παίκτη, θα πρέπει τους προσέξεις όλους. Όσον αφορά πως θα τους σταματήσουμε, θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε με ένταση την οποία έχουμε δείξει σε μέρος των αγώνων μας, θα πρέπει να είμαστε πιο πιεστικοί στην επίθεση και να είμαστε δυνατοί στην άμυνα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία που ψάχνουμε. Οπότε θα πω ξανά, είναι νωρίς για εμάς αλλά έχουμε δείξει κάποια καλά δείγματα και προφανώς θα προσπαθούμε να βελτιωθούμε».

Στη διάρκεια της καριέρας σας έχετε ζήσει πάρα πολλά ντέρμπι, σε διάφορες χώρες. Το ματς με τον ΠΑΟΚ δεν είναι το κλασικό τυπικό τοπικό ντέρμπι, είναι όμως ένα ντέρμπι ανάμεσα σε κορυφαίες ιστορικά ομάδες του πρωταθλήματος. Πως το περιμένετε, ειδικά από τη στιγμή που είναι το πρώτο σας και κατά δεύτερο λόγο, που θα ζήσετε μια «καυτή» Λεωφόρο αύριο;

«Eλπίζω πως αυτό θα μας βοηθήσει, από την άποψη της έντασης και τρόπο που επιθυμούμε ν’ αγωνιστούμε. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό, γιατί μερικές φορές αυτό το πάθος μεταφέρει λίγο περισσότερο πίεση στους παίκτες. Όμως, αν μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία, γιατί αυτή είναι η λέξη «κλειδί», ανάμεσα στην ενέργεια από την εξέδρα και των παικτών μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχοντας τον έλεγχο, νομίζω πως θα είναι πολύ υποστηρικτικό».