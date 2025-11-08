Την κατάκτηση του 101ου τίτλου της σπουδαίας καριέρας του πανηγυρίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του επί του Λορέντσο Μουζέτι με 2-1 στον τελικό του Hellenic Championship, ο οποίος διεξήχθη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Σέρβος τενίστας, πραγματικός θρύλος του αθλήματος, πήρε μέρος στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship με στόχο να το κατακτήσει και τα κατάφερε, σπάζοντας έτσι το φράγμα των 100 τίτλων στην καριέρα του.

Ο Τζόκοβιτς έχασε το πρώτο σετ με 6-4, καθώς ο Μουζέτι κατάφερε να κάνει break και στη συνέχεια να κρατήσει το σερβίς του, πήρε όμως το δεύτερο με το ίδιο σκορ, οπότε όλα κρίθηκαν στο τρίτο σετ.

Εκεί, έπειτα από μεγάλη μάχη, ο Σέρβος έφτασε στο 7-5 και έκανε το 2-1, πανηγυρίζοντας έτσι τον τίτλο Νο101 στην τεράστια καριέρα του.

Τα σετ: 4-6, 6-4, 7-5