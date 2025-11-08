Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κοντράρεται με τον Λορέντσο Μουζέτι στον τελικό του Hellenic Championship και στο Telecom Center Athens βρίσκεται, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό του Σέρβου τενίστα με τον Χάνφμαν την Παρασκευή (7/11) και μία μέρα μετά αποφάσισε να πάει ξανά στο γήπεδο για να δει και τον τελικό.

Ο Τζόκοβιτς διεκδικεί κόντρα στον Μουζέτι τον 101ο τίτλο της καριέρας του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε ξανά στο Telecom Center Athens για να δει από κοντά τον τελικό, δείχνοντας έτσι και το ενδιαφέρον του για το τουρνουά της ATP που επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από αναμονή 31 χρόνων.

Πλην του πρωθυπουργού, στο Telecom Center Athens είναι και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Τόμας Γουόκαπ και ο Γιώργος Καραγκούνης.