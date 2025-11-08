Ο Βασίλης Κακουλάκης προετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έδειξε και με το πανελλήνιο ρεκόρ 16 χρόνων που έσπασε.

Από τις 2 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα και ο 18χρονος Έλληνας αθλητής συνεχίζει την προετοιμασία του, με τα μηνύματα να είναι κάτι παραπάνω από θετικά.

Με χρόνο 1:48.28 ο Κακουλάκης έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στα 200 μέτρα, το οποίο κρατούσε από το 2009 και το είχε κάνει ο Μιχαήλ Κικιλής με χρόνο 1:49.18.