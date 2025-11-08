Την Ύδρα επισκέφθηκε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Την νέα πρέσβη υποδέχθηκε ο δήμαρχος του νησιού Γιώργος Κουκουδάκης με μέλη της δημοτικής αρχής στο ιστορικό δημαρχείο, όπου σε μια σεμνή τελετή της επέδωσε το Μετάλλιο του Δήμου, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τους δύο Αμερικανούς Φιλέλληνες, William Washington και George Jarvis, οι οποίοι συνέδραμαν την Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθωτικού μας Αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως μοιράστηκε ο δήμαρχος της Ύδρας σε ανάρτησή του στα social media, υπογραμίστηκαν οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας, ενώ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί πάλι σύντομα.

Η ανάρτηση του δημάρχου΄Ύδρας

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Ύδρας ανέφερε σχετικά με την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είχαμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχθούμε σήμερα, (08/11/2025) στο ιστορικό δημαρχείο μας την Α.Ε. Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στην Ελλάδα κ. Kimberly Guilfoyle. Σε μια σεμνή τελετή της επιδώσαμε το Μετάλλιο του Δήμου μας, σε ένδειξη τιμής και Ευγνωμοσύνης για τους δύο Αμερικανούς Φιλέλληνες, William Washington και George Jarvis, οι οποίοι συνέδραμαν την Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθωτικού μας Αγώνα. Αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας. Η κ. Guilfoyle εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του Νησιού μας και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί πάλι σύντομα».

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Life», η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έφτασε στο νησί με την θαλαμηγό «Περσεφόνη» και την υποδέχτηκαν στο λιμάνι ο δήμαρχος, στελέχη της δημοτικής αρχής καθώς και κάτοικοι με παραδοσιακές φορεσιές, ενώ προς τιμή της υψώθηκε στο νησί η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα πάντα με την εκπομπή, στο πρόγραμμα της επίσκεψης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ιστορικό νησί, πέρα από την επίσκεψη στο δημαρχείο, ήταν επίσκεψη στο μουσείο του νησιού και δείπνο σε γνωστό εστιατόριο.