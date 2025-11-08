Άνοιξαν οι ουρανοί στη Σικελία και μέσα σε λίγα λεπτά, η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλές περιοχές στην ιστορική πόλη Συρακούσες, σε απέραντες λίμνες.

Οχήματα βυθίστηκαν στο νερό, τραπεζοκαθίσματα παρασύρθηκαν, πάνω από τον αστράγαλο το ύψος των υδάτων για όσους έπρεπε να μετακινηθούν.

Οι πλημμύρες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο Παλέρμο και το Μοντέλο, με επιχειρηματίες να ξεσπούν κατά της δημοτικής Αρχής για τις ζημιές που υπέστησαν τα μαγαζιά τους. Την κατηγορούν πως δεν έχει βελτιώσει τα αντιπλημμυρικά έργα.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, οικογένειες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Στην πόλη Τζέλα της νότιας Σικελίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες.

Δύο άτομα με κινητικά προβλήματα τραυματίστηκαν, όταν εξαιτίας της βροχής κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου, όπου διέμεναν.

Απόψε, μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τη Σαρδηνία και την Καμπανία και θα επεκταθεί ξανά προς την Σικελία και τον υπόλοιπο ιταλικό νότο, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.