Άνοιξαν οι ουρανοί στη Σικελία και μέσα σε λίγα λεπτά, η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε πολλές περιοχές στην ιστορική πόλη Συρακούσες, σε απέραντες λίμνες.

Οχήματα βυθίστηκαν στο νερό, τραπεζοκαθίσματα παρασύρθηκαν, πάνω από τον αστράγαλο το ύψος των υδάτων για όσους έπρεπε να μετακινηθούν.

Heavy flooding on roads due to extreme rain in Syracuse, Sicily, Italy 🇮🇹



Credit: Siracusaoggi pic.twitter.com/RuIfyGKzHF — Disaster News (@Top_Disaster) November 7, 2025

Οι πλημμύρες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο Παλέρμο και το Μοντέλο, με επιχειρηματίες να ξεσπούν κατά της δημοτικής Αρχής για τις ζημιές που υπέστησαν τα μαγαζιά τους. Την κατηγορούν πως δεν έχει βελτιώσει τα αντιπλημμυρικά έργα.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, οικογένειες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Στην πόλη Τζέλα της νότιας Σικελίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες.

❗️🌊🇮🇹 – Severe Flooding Hits Syracuse, Sicily



Torrential downpours have unleashed chaos across Syracuse province in Sicily, Italy, swamping roads, wrecking vehicles, and flooding homes in their path.



A fierce morning rainstorm around 11 a.m. turned central Syracuse into a… pic.twitter.com/CV3MlU9sL5 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 8, 2025

Δύο άτομα με κινητικά προβλήματα τραυματίστηκαν, όταν εξαιτίας της βροχής κατέρρευσε τμήμα του κτιρίου, όπου διέμεναν.

Απόψε, μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τη Σαρδηνία και την Καμπανία και θα επεκταθεί ξανά προς την Σικελία και τον υπόλοιπο ιταλικό νότο, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.