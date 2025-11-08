Στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ζει από το Σάββατο η Αττική. Περισσότεροι από 73.000 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στα δρομικά αγωνίσματα, οι 24.000 στη μαραθώνια διαδρομή και οι υπόλοιποι στις άλλες αποστάσεις.

Η λιτή τελετή έναρξης και η αφή της φλόγας στον Τύμβο του Μαραθώνα ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μικη Θεοδώρακη. Η μουσική του εμβληματικού συνθέτη πλημμύρισε τον χώρο της τελετής με την παρουσία της Μαρίας Φαραντούρη να αποτελεί φόρο τιμής στο άνθρωπο που συνέδεσε τη μουσική του με τους αγώνες για ελευθερία, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια, αλλά και με την ιστορία του ίδιου του Μαραθωνίου.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπό τη συνοδεία της Φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Χαλανδρίου ξεκίνησε η λαμπαδηδρομία, με πρώτη λαμπαδηδρόμο την παλιά πρωταθλήτρια του μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, Μάγδα Γαζέα. Μαζί της βρέθηκε και ο εγγονός του Γρηγόρη Λαμπράκη και συνονόματος του, ο οποίος κάθε χρόνο τιμά τον παππού του μεταφέροντας τη Φλόγα του Μαραθωνίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή (9/11)

Την Κυριακή οι διακοπές κυκλοφορίας επεκτείνονται σε όλη τη Μαραθώνια διαδρομή, από τον Μαραθώνα έως και το Καλλιμάρμαρο.

Οι αποκλεισμοί θα ξεκινήσουν στις 05:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 18:30.

Για όσους θέλουν να κυκλοφορήσουν με το μετρό, η ΣΤΑΣΥ θα διαθέσει τρεις επιπλέον σταθμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και δύο στη γραμμή 1.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 04:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 09-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00 – 13.30

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00 – 13.30

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00 – 10.30

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Μαραθώνος (γέφυρα Δημοκρατίας) έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00- 13.30

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00- 13.30

Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) έως και την οδό Μιλήτου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00- 13.30

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 12:00 της 08/11/2025 έως τις 13:30 της 09/11/2025

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30 –15.00

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00 – 16.45

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30 – 18.30

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00- 15.00

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00- 16.30

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00-16.00

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025:

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄

Κλειστοί δρόμοι και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 06:00 έως τις 18:30 ώρα της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας

Κίνηση Τραμ, Ηλεκτρικού και Μετρό

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η ΣΤΑΣΥ έχει βγάλει σε κυκλοφορία 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.