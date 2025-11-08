Με έναν εκκωφαντικό θόρυβο, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (8/11), ένα μεγάλο μπαλκόνι που ήταν στον τελευταίο όροφο μιας -ημιτελούς εδώ και χρόνια- οικοδομής επί της οδού Κυδωνίας κατέρρευσε, με τα τσιμεντένια συντρίμμια να σκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση οχημάτων αλλά και πεζών.

Από τύχη τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο όχημα, αλλά προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, αρχικά κατέρρευσε το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου και κατά την πτώση του παρέσυρε και το τσιμεντένιο που βρίσκεται από κάτω.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά και να ελεγχθεί η επικινδυνότητα νέας κατάρρευσης.