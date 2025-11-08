Οι Αρχές στη Συρία πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Συρία εξαπέλυσαν 61 επιδρομές και συνέλαβαν 71 πρόσωπα που σχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος, ενώ κατασχέθηκαν εκρηκτικές ύλες και όπλα, είπε ο εκπρόσωπος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al Ekhbariya TV.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν πριν από το ταξίδι του Σύρου προέδρου Άχμεντ Αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ενταχθεί στον συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, επικεφαλής του οποίου είναι οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters o Σάρα έχει ήδη φτάσει στις ΗΠΑ ενώ να τονίσουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που Σύρος πρόεδρος γίνεται δεκτός στον Λευκό Οίκο.