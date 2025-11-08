Μετά τη νίκη του στον αγώνα Σπριντ, η οποία τον μετέτρεψε σε φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1, ο Λάντο Νόρις πήρε και την pole position μετά τις κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Βραζιλίας.

Ο οδηγός της McLaren είναι πλέον στο +9 από τον ομόσταυλο Πιάστρι στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου και δεν αποκλείεται να αυξήσει το προβάδισμά του την Κυριακή (9/11) καθώς θα ξεκινήσει από την 1η θέση στο γκραν πρι της Βραζιλίας.

Με χρόνο 1:09.511 ο Νόρις ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές και εξασφάλισε την pole position, αφήνοντας στη 2η θέση τον Αντονέλι και στην 3η τον Λεκλέρ. Ο Πιάστρι, ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από την 4η θέση, με τον Χαντζάρ να κάνει τον 5ο καλύτερο χρόνο και τον Ράσελ να ακολουθεί στην 6η θέση.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 την Κυριακή (9/11) και ο Νόρις θέλει τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.