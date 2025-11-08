Ανακοίνωση για τις απειλές που δέχθηκε ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης που είχε οριστεί σε αγώνα της Γ’ Εθνικής εξέδωσε η ΕΠΟ, τονίζοντας πως οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν την υπόθεση και να βρουν ποιος ή ποιοι κρύβονται από πίσω.

Ο Τσαμούρης θα σφύριζε στον Πύργος – Ζάκυνθος, τελικά όμως δήλωσε κώλυμα φοβούμενος για τη ζωή του καθώς δέχθηκε σοβαρές απειλές και φάκελο με σφαίρες. Ένα γεγονός που δεν μπορεί να περάσει έτσι, σαν να μην έγινε τίποτα, με την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να τοποθετείται μέσω ανακοίνωσης.

Σε αυτή, η ΕΠΟ αναφέρει τα εξής: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, απειλών και πρακτικών που παραπέμπουν σε λογικές υποκόσμου.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν πουθενά θέση και οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από τις απειλές που οδήγησαν τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμουρη να δηλώσει κώλυμα στον αγώνα Γ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος.

Η ΚΕΔ και η Ομοσπονδία εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους προς τον κ. Τσαμούρη, δίπλα στον οποίο θα βρίσκονται για ό,τι χρειαστεί».