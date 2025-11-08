Η φετινή σεζόν εξελίσσεται σε μαρτύριο για τον Πανιώνιο, ο οποίος υποδέχθηκε το Μαρούσι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και γνώρισε την 6η ήττα του, με το τελικό 80-92.

Οι Νεοσμυρνιώτες ήθελαν όσο τίποτα άλλο την πρώτη τους νίκη για να πάρουν σιγά-σιγά τα πάνω τους ψυχολογικά, τελικά όμως ήρθε ακόμη μία ήττα και αν δεν υπάρξει εντυπωσιακή βελτίωση στη συνέχεια ο υποβιβασμός δεν θα αποφευχθεί.

Το πρώτο δεκάλεπτο έριξε με σκορ 19-20, στο δεύτερο όμως οι φιλοξενούμενοι με σερί 7-0 μετέτρεψαν το 29-29 σε 29-36 και έκλεισαν στο +7 το πρώτο ημίχρονο (36-43).

Στην τρίτη περίοδο το Μαρούσι κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά στους 11 πόντους (46-57), οι «κυανέρυθροι» όμως αντέδρασαν και με σερί 10-0 πλησίασαν στο -1 (56-57), καταφέρνοντας να ισοφαρίσουν (61-61) στο 30′.

Ο Πανιώνιος μπήκε καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τους Γκίκα, Γουότσον και ΝτεΣιλντς να σκοράρουν κατάφερε να προηγηθεί με 69-64, το Μαρούσι όμως δεν πτοήθηκε, κατάφερε να προσπεράσει με 73-71 και στη συνέχεια πήγε και στο +11 (82-71), για να πάρει τελικά τη νίκη με 92-80.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92