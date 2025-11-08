Στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός το πρωί της Παρασκευής, στη Βοιωτία. Ένας κυνηγός που περνούσε από το σημείο, ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Σκούρτα και Κλειδί, είδαν ότι στα χέρια του πτώματος υπήρχαν χειροπέδες.

Λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε κλαπεί από την Αττική, ενώ οι πινακίδες ήταν πλαστές και αντιστοιχούσαν σε όχημα ίδιου τύπου.

Για αρκετές ώρες οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τη διέλευση στην περιοχή, όπου βρέθηκε το καμένο όχημα και το πτώμα, ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου.

Το σημείο όμως είναι ερημικό. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε τουλάχιστον δύο ημέρες πριν, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο που βρέθηκε νεκρό, αλλά και να μάθουν με ποιον τρόπο πέθανε. Αν το έγκλημα έγινε σε αυτό το σημείο ή οπουδήποτε αλλού και μεταφέρθηκε εκεί, ώστε οι δράστες να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το όχημα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA, που θα βοηθούσαν τους αστυνομικούς στις έρευνες.