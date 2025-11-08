Ένας 60χρονος, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής. Η σύλληψή του έγινε με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς προσέγγισε ανήλικο παιδί προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των «Αδιάφθορων» ο λιμενικός έχει κατά το παρελθόν προβεί ξανά σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικα. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έγινε και έφοδος στο σπίτι του.