Η Άρσεναλ έμεινε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και ήταν αγκαλιά με ακόμη μία νίκη που θα την έστελνε στο +11 από τη Μάντσεστερ Σίτι που παίζει την Κυριακή (9/11), στο 94′ όμως η Σάντερλαντ έκανε το 2-2.

Οι πρωτοπόροι της Premier League δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, ήταν φλύαροι και στο 36ο λεπτό είδαν τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ με το δυνατό σουτ του Μπάλαρντ μετά την πάσα του Μουκιελέ με το κεφάλι.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0, στο δεύτερο όμως και συγκεκριμένα στο 54′ ήρθε το 1-1 από το σουτ του Σάκα στην κλειστή γωνία του Ροφς, μετά τη συνεργασία των Έζε και Μερίνο.

Η Άρσεναλ δεν έμεινε εκεί αλλά στο 74′ έκανε και το 1-2 με σουτ του Τροσάρ και όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε ακόμη μία νίκη, στο 94′ όμως ο Μπρόμπεϊ πρόλαβε τους Γκάμπριελ και Ράγια και έκανε το 2-2 για τη Σάντερλαντ.

Οι Λονδρέζοι διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ αλλά το γκολ μέτρησε κανονικά και τελικά έχασαν δύο βαθμούς καθώς στο 97′ ο Ροφς έκανε εκπληκτική επέμβαση σε κεφαλιά του Καλαφιόρι και ο Μερίνο δεν κατάφερε να σκοράρει στην επαναφορά.