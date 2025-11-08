Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε νέα επέμβαση ο Ματίας Λεσόρ, όπως είπε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου.

Ο Γάλλος σέντερ είναι το πρόσωπο των ημερών για τους «πράσινους» καθώς η επιστροφή του στη δράση καθυστερεί κι άλλο, με τον προπονητή της ομάδας να ερωτάται σχετικά μετά τη νίκη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Όπως, λοιπόν, είπε ο Αταμάν, ο οποίος αναφέρθηκε και στους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού, τις επόμενες μέρες θα αποφασιστεί αν θα κάνει νέα θεραπεία ή αν θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση.

«Μπήκαμε στην προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου σαν 5άρι, χωρίς κανέναν σέντερ. Τώρα προσπαθούμε να ψάξουμε όλο και περισσότερο. Ελπίζουμε να μπορέσει να ενταχθεί και ο Λεσόρ στην ομάδα σύντομα, όμως η κατάστασή του δεν είναι ξεκάθαρη και θα αποφασίσει με το κλαμπ τι θεραπεία ή χειρουργείο θα κάνει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει συζήτηση με πολλούς γιατρούς», είπε αρχικά ο προπονητής του «τριφυλλιού» και συνέχισε.

«Στο μεταξύ, ψάχνουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Φαρίντ έχει δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας».