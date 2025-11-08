Η Ουγγαρία υποστήριξε σήμερα ότι έλαβε από τις ΗΠΑ επ’ αόριστον εξαίρεση στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο, όμως ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η εξαίρεση ισχύει μόνο για έναν χρόνο.

Τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείας Lukoil και Rosneft, απειλώντας και όσους αγοράζουν πετρέλαιο από αυτές. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, σύμμαχος του Τραμπ εδώ και χρόνια, συναντήθηκε μαζί του στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, πιέζοντας να εξαιρεθεί η χώρα του, επειδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα. Παράλληλα, ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 15 χρόνια, κινδυνεύει να ηττηθεί στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη.

«Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής. Συμφώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι λάβαμε επ’ αόριστον εξαίρεση από τις κυρώσεις» υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο σε μια ανάρτηση στο Facebook. «Δεν υπάρχουν κυρώσεις για τις παραδόσεις πετρελαίου και αερίου στην Ουγγαρία, επ’ αόριστον», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε στο πρακτορείο Reuters, ότι η εξαίρεση είναι ετήσια. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ουγγαρία θα διαφοροποιήσει τις αγορές ενεργειακών προϊόντων και ότι συμφώνησε να αγοράσει αμερικανικό, υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ουγγαρία διατηρεί την εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο, κάτι για το οποίο έχει επικριθεί από πολλές χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στις δηλώσεις που έκανε στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο Όρμπαν είπε ότι η χώρα του έλαβε επ’ αόριστον εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις εισαγωγές που κάνει μέσω του αγωγού φυσικού αερίου TurkStream και του αγωγού πετρελαίου Druzhba. «Δεν υπάρχουν κυρώσεις που θα περιόριζαν τον ανεφοδιασμό της Ουγγαρίας μέσω αυτών των οδών ή θα τον καθιστούσαν ακριβότερο. Αυτή η εξαίρεση είναι γενική και δεν έχει χρονικό όριο», είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ η Ουγγαρία αγόρασε το 74% του αερίου της και το 86% του πετρελαίου από τη Ρωσία, το 2024. Το Ταμείο προειδοποίησε ότι μόνο η απεξάρτηση της ΕΕ συνολικά από το ρωσικό φυσικό αέριο θα στοίχιζε στην Ουγγαρία πάνω από το 4% του ΑΕΠ της.

Ο Όρμπαν είπε ότι, χωρίς τη συμφωνία, το κόστος της ενέργειας θα εκτοξευόταν και θα έπληττε γενικότερα την οικονομία της χώρας, αυξάνοντας την ανεργία και προκαλώντας «αφόρητες» αυξήσεις τιμών για τα νοικοκυριά και τις εταιρείες.