Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Hellenic Championship με τη νίκη του επί του Λορέντσο Μουζέτι και το πανηγύρισε έξαλλα, σκίζοντας τη φανέλα του.

Ο Σέρβος τενίστας, μόνιμος κάτοικος Αθήνας εδώ και λίγους μήνες, ήθελε πολύ να κατακτήσει επί ελληνικού εδάφους τον 101ο τίτλο του και τα κατάφερε, επικρατώντας του Μουζέτι με 2-1 έπειτα από μεγάλη μάχη.

Μια μάχη που έλαβε τέλος έπειτα από ένα σερβίς του Τζόκοβιτς στο οποίο δεν είχε απάντηση ο Ιταλός, με τον Σέρβο να πανηγυρίζει έξαλλα τη νίκη του, σκίζοντας τη φανέλα του την ώρα που ο κόσμος στο Telecom Center Athens τον αποθέωνε.