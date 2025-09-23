Αντιφατικά εμφανίζονται τα προγνωστικά μοντέλα για τις βροχοπτώσεις που αναμένονται το διήμερο Κυριακής – Δευτέρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις που δίνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την Τετάρτη.

Παράλληλα, ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι τα περισσότερα συστήματα αυτή την εποχή θα πρέπει να θεωρούνται περισσότερο «καλοκαιρινά φαινόμενα» παρά πραγματική κακοκαιρία, με την τελική ενημέρωση να παραμένει στην αρμοδιότητα της ΕΜΥ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ …✅Αν επιλέξετε την πλατφόρμα @Windycom με το μοντέλο ECMWF θα διαπιστώσετε και μόνοι σας οτι ο… Posted by Theodoros Kolydas on Tuesday, September 23, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο:

«ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ …

✅Αν επιλέξετε την πλατφόρμα @Windycom με το μοντέλο ECMWF θα διαπιστώσετε και μόνοι σας οτι ο αθροιστικός υετός θα είναι υπολογίσιμος για το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας σε πολλές περιοχές της χώρας, με σχετικά λίγα ύψη βροχής στην Αθήνα.

Το GFS αντίθετα προβλέπει πολύ λίγα ύψη βροχής στις περισσότερες περιοχές για το ίδιο χρονικό διαστημα και μόνο στα Δυτικά δίνει κάπως υψηλότερα.

✅ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ “ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ”: Ναι κάτι αλλάζει από το Σαββατοκύριακο, αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπεράσματα. Μετά την Τετάρτη θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το προγνωστικό πεδίο.

✅Ε, και να μη το ξεχάσω! Κάθε σύστημα που έρχεται τέτοια εποχή, μάλλον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “καλοκαιρία” αντί για κακοκαιρία που πολλοί γράφουν!

Αν πρόκειται περί πραγματικής κακοκαιρίας η #ΕΜΥ θα μας ενημερώσει αρμοδίως»