Η Άλωση της Τριπολιτσάς υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, οι επαναστατημένοι Έλληνες, υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, κατέλαβαν την οχυρωμένη πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, έπειτα από πολύμηνη πολιορκία και τριήμερη σφαγή. Η πόλη, που αποτελούσε το στρατιωτικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στην περιοχή, έπεσε και μαζί της κατέρρευσε η τουρκική κυριαρχία στον Μοριά. Ήταν μια καθοριστική αλλά αποσιωπημένη νίκη λόγω της βιαιότητάς της.

Η πολιορκία της Τριπολιτσάς ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1821. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανέλαβε να οργανώσει την πολιορκία μεθοδικά, γνωρίζοντας πως μια ενδεχόμενη ήττα θα αποτελούσε καταστροφή για την Επανάσταση. Την πόλη υπερασπίζονταν περίπου 12.000 – 16.000 ένοπλοι ενώ οι Έλληνες μαχητές υπολογίζονται σε περισσότερους από 10.000.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιορκίας, οι Έλληνες απέκοψαν σταδιακά κάθε επικοινωνία της πόλης με τον έξω κόσμο, δημιουργώντας κλοιό γύρω από τα τείχη. Η έλλειψη τροφής και η εξάντληση κατέβαλαν τον πληθυσμό της Τριπολιτσάς, που στο εσωτερικό της αριθμούσε περίπου 30.000 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους Τούρκους, Αλβανούς, Εβραίους και μερικούς Έλληνες.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, οι ελληνικές δυνάμεις έκαναν την τελική έφοδο και κατέλαβαν την πόλη. Η εισβολή συνοδεύτηκε από μαζική σφαγή των Οθωμανών και των συμμάχων τους, ένα γεγονός που έμεινε γνωστό ως η «Σφαγή της Τριπολιτσάς».

Επί τρεις ημέρες οι Έλληνες επιδόθηκαν μετά μανίας σε σφαγές, πυρπολήσεις και λεηλασίες. Ο απολιογισμός των σφαγών αν και δεν είναι απόλυτα ακριβής ήταν σίγουρα φρικτός. Κατά μία εκδοχή φέρεται να φονεύθηκαν 10.000 Οθωμανοί και Εβραίοι αν και ο αριθμός φαίνεται να είναι μεγαλύτερος γιατί από τους περίπου 35.000 που βρίσκονταν κλεισμένοι στην πόλη, φαίνεται να γλίτωσαν περίπου 6.000 Χριστιανοί, 1.000 Τούρκοι, οι 1.500 αποκλεισθέντες στη Μεγάλη Τάπια και οι Αλβανοί που ήταν περίπου 2.000 και οι οποίοι ήρθαν σε ξεχωριστή συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη, σύμφωνα και με την οποία έφυγαν ασφαλείς από την πόλη.

Η άλωση της Τριπολιτσάς, παρά την ωμότητά της, ήταν μία τεράστια νίκη για την επαναστατημένη Ελλάδα, η οποία ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων αγωνιστών, εξύψωσε την επανάσταση στη συνείδηση όλων των Πελοποννήσιων και έφερε ικανοποίηση στη λαϊκή ψυχή κάτι που εκφράστηκε και μέσα από δημοτικά και άλλα τραγούδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν αναφέρεται στη νίκη αυτή σε μεγάλο μέρος του.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1122: Ο Πάπας Κάλλιστος Β΄ και ο Ερρίκος Ε΄ καταλήγουν στη Συμφωνία του Κονκορδάτου της Βορμς, στη Γερμανία, τερματίζοντας τη μακρά διαμάχη για το δικαίωμα διορισμού επισκόπων και μοναστηριαρχών από την Εκκλησία ή το Κράτος. Το Κονκορδάτο της Βορμς κατοχυρώνει την αυτονομία της Εκκλησίας στην επιλογή θρησκευτικών ηγετών, αλλά επιτρέπει στον αυτοκράτορα δικαίωμα παρέμβασης και παρουσίας στις σχετικές διαδικασίες.

1529: Αρχίζει η Πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις Οθωμανών και Ευρωπαίων.

1779: Στην Αμερικανική Επανάσταση, ο Τζον Πωλ Τζόουνς, κυβερνήτης του USS Bonhomme Richard, κερδίζει στη ναυμαχία του Φλάμπορο απέναντι στη βρετανική HMS Serapis, παρότι το πλοίο του βυθίστηκε. Η φράση του «I have not yet begun to fight!» γίνεται σύμβολο αμερικανικού θάρρους και επιμονής στην ιστορία των ναυτικών μαχών.

1821: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, ύστερα από μακρά πολιορκία, σε μια από τις σημαντικότερες στρατιωτικές επιτυχίες του Αγώνα. Ακολουθεί σφαγή δεκάδων χιλιάδων Τούρκων και Εβραίων, γεγονός που ο Κολοκοτρώνης περιγράφει χαρακτηριστικά: «το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Η άλωση της πόλης θεωρείται καθοριστική για την εδραίωση της Επανάστασης στην Πελοπόννησο και το ηθικό των επαναστατών.

1846: Ο αστρονόμος Γιόχαν Γκάλε ανακαλύπτει τον πλανήτη Ποσειδώνα, ύστερα από υπολογισμούς του Λεβεριέ και του Άνταμς.

1889: Ο Φουσατζίρο Γιαμαούτσι ιδρύει τη Nintendo, που ξεκινά ως εταιρεία παιχνιδιών με τράπουλες πριν εξελιχθεί σε κολοσσό των video games.

1913: Ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός γίνεται ο πρώτος που διασχίζει με αεροπλάνο τη Μεσόγειο, από τη Γαλλία στην Τυνησία.

1932: Η Χετζάζ και η Νατζντ ενώνονται και δημιουργούν τη Σαουδική Αραβία, υπό τον Ίμπν Σαούντ.

1942: Στο στρατόπεδο του Άουσβιτς αρχίζουν οι πρώτες πειραματικές εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, εγκαινιάζοντας τη φρίκη των θαλάμων αερίων.

1973: Ο Χουάν Περόν επιστρέφει στην εξουσία στην Αργεντινή, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, αφήνοντας παρακαταθήκη τον περονισμό.

1974: Η κυβέρνηση Καραμανλή νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταργώντας τον αντικομμουνιστικό νόμο του 1947.

1980: Ο Μπομπ Μάρλεϊ δίνει την τελευταία του συναυλία στο Πίτσμπεργκ, λίγο πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή.

1991: Το Κοινοβούλιο της Αρμενίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση.

1999: Η NASA χάνει τη διαστημική συσκευή Mars Climate Observer λίγο πριν μπει σε τροχιά γύρω από τον Άρη, σε μία από τις πιο ακριβές αποτυχίες της.

1999: Στην Ελλάδα αρχίζει η μεγάλη πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδηγώντας στο περιβόητο «Σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου».

2002: Το Βέλγιο νομιμοποιεί την ευθανασία, δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Ολλανδία.

2002: Πρεμιέρα του φυλλομετρητή Mozilla Firefox (τότε Phoenix), που θα εξελιχθεί στον μεγάλο ανταγωνιστή της Microsoft.

Γεννήσεις





63 π.Χ. – Οκταβιανός Αύγουστος (Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus), πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας και ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ανιψιός και κληρονόμος του Ιουλίου Καίσαρα, ενοποίησε τη Ρώμη μετά από εμφυλίους, επικρατώντας του Αντώνιου στη μάχη του Ακτίου (31 π.Χ.). Αναδιοργάνωσε το κράτος, εγκαινίασε την «Pax Romana», προχώρησε σε εκτενείς μεταρρυθμίσεις -διοικητικές, στρατιωτικές, οικονομικές- και ανέδειξε τη Ρώμη σε παγκόσμια δύναμη. Θεωρείται υπόδειγμα φιλόσοφου-άρχοντα και χαρισματικού ηγέτη.c







1491 – Ζακ Καρτιέ (Jacques Cartier), Γάλλος εξερευνητής που ανέλαβε τρία σημαντικά ταξίδια στη Βόρεια Αμερική, εξερευνώντας και χαρτογραφώντας πρώτος τον Κόλπο και τον ποταμό Αγίου Λαυρεντίου. Θεωρείται πατέρας της γαλλικής παρουσίας στον Καναδά, καθώς το 1534–1542 διείσδυσε βαθιά στην περιοχή που πήρε τότε το όνομα «Καναδάς» από τους Ιροκουά και αργότερα καθιερώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και δεν βρήκε τον θρυλικό πλούτο που αναζητούσε, καθιέρωσε μόνιμες επαφές με τους αυτόχθονες και έθεσε τα θεμέλια για τη γαλλική αποικιοκρατία στην Αμερική.

1930 – Ρέι Τσαρλς (Ray Charles), Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, πρωτοπόρος της soul music και θρύλος της αμερικανικής μουσικής. Παρότι έχασε την όρασή του σε μικρή ηλικία, έγινε γνωστός για τις σπουδαίες ερμηνείες και τη μίξη gospel, blues και jazz. Συνδύασε πολλά μουσικά είδη με εμβληματικές επιτυχίες όπως «Georgia on My Mind», «Hit the Road Jack» και «I’ve Got a Woman». Τιμήθηκε με πολυάριθμα Grammy, εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame και θεωρείται «The Genius» για την ανεκτίμητη προσφορά του στη σύγχρονη μουσική.

1943 – Χούλιο Ιγκλέσιας (Julio Iglesias), Ισπανός τραγουδιστής και συνθέτης, ο πιο εμπορικά επιτυχημένος Ισπανός καλλιτέχνης με πάνω από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε 14 γλώσσες. Αρχικά τερματοφύλακας στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ένα σοβαρό τροχαίο έστρεψε την πορεία του στη μουσική. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο ερωτικής μπαλάντας, κατακτώντας βραβεία Grammy, Latin Grammy και αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Πατέρας του Ενρίκε Ιγκλέσιας, έχει κυριαρχήσει στις καρδιές εκατομμυρίων φαν με εμφανίσεις σε 5.000 συναυλίες παγκοσμίως.

1949 – Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας που καθιερώθηκε ως «The Boss», θρύλος της heartland rock με ποίηση και κοινωνικό μήνυμα στους στίχους του. Γνωστός για ενεργητικές μαραθώνιες συναυλίες με την E Street Band, διέπρεψε με εμβληματικούς δίσκους («Born to Run», «Born in the U.S.A.»), ύμνους της εργατικής τάξης και σχολιασμό της αμερικανικής κοινωνίας. Έχει κερδίσει βραβεία Grammy, Όσκαρ, εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame και αποτελεί διαχρονικό πρότυπο για τη δημοκρατική του στάση και τη φιλανθρωπική δράση.

Θάνατοι

1939 – Σίγκμουντ Φρόυντ (Sigmund Freud), Αυστριακός ψυχίατρος, νευρολόγος και θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του 20ού αιώνα. Διαμόρφωσε έννοιες όπως το ασυνείδητο, η απώθηση, η λίμπιντο και η ερμηνεία των ονείρων, θέτοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη ψυχολογία. Οι πρωτοποριακές θεωρίες και οι τεχνικές του αντιμετωπίζονται ως επαναστατικές, αλλά και συχνά αμφιλεγόμενες, με σημαντική επιρροή σε επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία.

1973 – Πάμπλο Νερούδα (Pablo Neruda), Χιλιανός ποιητής, συγγραφέας και διπλωμάτης (πραγματικό όνομα: Ρικάρντο Νεφταλί Ρέγιες Μπασοάλτο), βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Θεωρείται ο σημαντικότερος ισπανόφωνος ποιητής του 20ού αιώνα, με ποίηση που εκτείνεται από ερωτικά και σουρεαλιστικά μοτίβα έως βαθιά πολιτικά μηνύματα και μανιφέστα. Η πλούσια δράση του ως αντικαθεστωτικός και διπλωμάτης, αλλά και η μελοποίηση έργων του από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον καθιέρωσαν ως διαχρονικό σύμβολο αγωνιζόμενων λαών και πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία και την κοινωνία.

Ξανθίππη, Ξάνθιππος, Πολυξένη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας