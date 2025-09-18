Βίντεο δείχνει τη στιγμή που μοτοσικλέτα συγκρούεται με φορτηγό στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση ο 29χρονος οδηγός της μοτοσικιλέτας έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο έγινε χθες το πρωί γύρω στις 09:00 στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος επί της Λεωφόρου συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το thestival.gr έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης. Όπως μαρτυρά η εικόνα, ο οδηγός της νταλίκας υπό την καθοδήγηση των ατόμων επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας προσκρούει στην καρότσα του φορτηγού.

Δείτε τη στιγμή της σύγκρουσης μετά το 0:26 στο παρακάτω βίντεο:

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους 4 συλληφθέντες για το θανατηφόρο τροχαίο

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για το θανατηφόρο τροχαίο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα– ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):