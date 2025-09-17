Στο νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία, από την 1η Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή News Room. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αλλάζουμε δύο πράγματα. Καταρχήν κάνουμε το σύστημα πιο φιλικό και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό και δίνουμε περισσότερο ραντεβού. Δηλαδή προγραμματίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες να δώσουμε περισσότερα από 1.000.000 ραντεβού στο σύστημα, στα νοσοκομεία.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Να πούμε τι αλλάζει για τον πολίτη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού για ενδοκρινολόγο σε ένα νοσοκομείο, θα έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο νοσοκομείο ή το 1535 που υπήρχε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένες πολλές φορές, μέρα και ώρα που άνοιγαν αυτά τα ραντεβού και να δει το ραντεβού. Μετά έπρεπε να πάει στο άλλο νοσοκομείο, στο άλλο νοσοκομείο.

Αυτή τη στιγμή όλα αυτά θα μπουν σε μια ενιαία πλατφόρμα. Ο πολίτης θα μπορεί να μπαίνει είτε στην πλατφόρμα αυτή είτε στο 1566 και να κλείνει το ραντεβού του.

Πως ήταν τα ραντεβού στο εμβόλιο που έβαζες τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σου και σου έδινε όλα τα διαθέσιμα ραντεβού; Αυτή τη στιγμή θα βάζεις θέλω ενδοκρινολόγο στην περιοχή αυτή και θα σου βάζει έχει ραντεβού στον Ευαγγελισμό, έχει ραντεβού στο Γεννηματά και θα μπορείς να επιλέγεις έτσι που να κλείνει.

Άρα το σύστημα γίνεται πολύ πιο εύκολο, απλό, φιλικό. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούν να τα κάνουν να το κάνουν στο 1566.

Την 1η Οκτωβρίου αρχίζουν να μπαίνουν τα ραντεβού των νοσοκομείων και μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε όλα τα ραντεβού των νοσοκομείων.

Θα βάζεις στην πλατφόρμα το ραντεβού και θα μπορείς να επιλέγεις βάζοντας τι ειδικότητα θέλεις.

Θα σου βγάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Άρα το σύστημα γίνεται πολύ πιο εύχρηστο».

Ο κ. Θεμιστοκλέους συνέχισε λέγοντας: «Όλα τα ραντεβού από μία είσοδο, μία πύλη και τα βλέπουμε πλέον ενιαία. Δηλαδή προηγουμένως θα έπρεπε αλλά αλλού να κοιτάξεις να κλείσεις ραντεβού στην πρωτοβάθμια, αλλού στα νοσοκομεία για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτή τη στιγμή βάζεις ενδοκρινολόγο και θα σου βγάζει όλα τα διαθέσιμα. Το ραντεβού συνδέεται με ΑΜΚΑ, ενημερώνεται ο ασθενής και το ΑΜΚΑ του για να αποφύγουμε και άλλα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν.

Στα ψυχρά περιστατικά, ξέρουμε πλήρως ποια είναι η σειρά. Ήδη εξελίσσεται το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πολύ καλά αποτελέσματα. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε πολύ σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής των χειρουργείων. Είχαμε περιστατικά στη χώρα τα οποία περίμεναν έστω και λίγες περιπτώσεις, αλλά πάνω από 3 ακόμη και 4 χρόνια για να κάνουν ένα απλό χειρουργείο.

Αυτό δεν υπάρχει τώρα στη χώρα. Υπάρχει πλήρης καταγραφή και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή και σε λίγο καιρό θα μπορεί να γνωρίζει ο ασθενής πόση είναι η αναμονή σε κάθε κλινική στο κάθε νοσοκομείο θα μπορεί να μπαίνει και να βλέπει ότι στη χειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού έχει αναμονή γύρω στους 4 μήνες, στην άλλη έχει 3 μήνες».

Ως προς την αξιολόγηση των νοσοκομείων, απάντησε ότι: «Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα καταρχήν. Πλέον το δείγμα μεγαλώνει, αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 10.000 – 11.000 έχουν απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, Έχουμε 11.000 που έχουν απαντήσει και έχουμε επεξεργαστεί και τα στοιχεία.

Να σας πω ότι κάποια στοιχεία, το 92% δηλώνει αυτή τη στιγμή ότι έχει βρει τις ειδικότητες που χρειάζονται στο νοσοκομείο που πήγε, 9 στους 10 ασθενείς που μπήκαν στο νοσοκομείο βρήκαν την ειδικότητα η οποία χρειαζόταν.

Το 75% των ασθενών δηλώνει από την εμπειρία της νοσηλείας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι είτε καλή είτε πολύ καλή μάλιστα.

Αυτό δείχνει μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτό που ονομάζεται περιρρέουσα ατμόσφαιρα, γιατί εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, κυρίως όμως έχουμε το δείγμα από αυτόν που χρησιμοποίησε το νοσοκομείο, από αυτόν που το βίωσε το νοσοκομείο, που είχε εμπειρία στο νοσοκομείο.

Έχουμε και άλλα στοιχεία, πόση ώρα περιμένανε στα επείγοντα που το 50% όσων έχουν εισαχθεί περίμεναν λιγότερο από μια ώρα στα επείγοντα και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Μας δείχνει όμως και σε κάποια νοσοκομεία, μην μου πείτε να σας τα πω αυτή τη στιγμή, δείχνει για παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο ότι οι ασθενείς έχουν κάνει παρατήρηση στην καθαριότητα. Αυτό δόθηκε ο χρόνος στον διοικητή και όταν λέμε χρόνο είναι χρόνος ημερών μιας δυο εβδομάδων να διορθώσει.

Και εγώ θα παρακαλέσω εδώ όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται, κυρίως αυτοί που έχουν αρνητική γνώμη γιατί αυτό μας βοηθάει. Βοηθάει το σύστημα, βοηθάει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την διοίκηση να γίνουμε καλύτεροι.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την αρνητική εμπειρία, μας βοηθάει, ένα σύστημα ειδικά ένα σύστημα υγείας, Είναι ένας ζωντανός οργανισμός.

Είναι ζωντανός οργανισμός, πολύ δύσκολος, πολύ περίπλοκος. Το αρνητικό μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι, Σημαίνει ότι θα βοηθήσουμε τον επόμενο ασθενή για να γίνει αυτό και αυτό καλώ όλους τους όλους τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται λαμβάνουν sms στις 5 μέρες από την έξοδο από το νοσοκομείο.

Είναι 5 λεπτά, 30 ερωτήσεις. Είναι 5 λεπτά από το χρόνο τους να απαντήσουν αυτές τις ερωτήσεις γιατί βοηθάνε τον επόμενο ασθενή. Το Υπουργείο θα παρεμβαίνει, είναι συνδεδεμένο στην αξιολόγηση των διοικητών. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα στους διοικητές, διαφορετική επιλογή δηλαδή.

Έχει ποινή η οποία μπορεί να φύγει, Αν ένας διοικητής παίρνει συνεχώς το νοσοκομείο του, δεν έχει καλή βαθμολογία και σε πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξει στην καθαριότητα, στο φαγητό όλα αυτά, Ναι, δεν κάνει για διοικητής, δεν χρειάζεται κάτι άλλο».

Ο απολογισμός του καλοκαιριού

Αναφερόμενος στο θέμα αυτό, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως: «Είμαστε πολύ καλύτερα απ’ ότι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή κλείνει η καλοκαιρινή περίοδος και έχουμε πετύχει τρία πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Περισσότερους γιατρούς σε σύγκριση με τα επόμενα χρόνια, χωρίς να έχουν εξαλειφθεί όλα τα προβλήματα. Η χώρα έχει μία νησιωτικότητα, έχει απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε ακόμη δυσκολίες, αλλά ακόμη και με τους γιατρούς να μιλήσετε θα δείτε ότι είμαστε καλύτερα.

Δηλαδή περιοχές που είχαμε πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Παραμένουν όμως κάποια προβλήματα, αλλά αν το δει στατιστικά κανείς, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές στα νησιά μας, το ΕΚΑΒ, έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις βάρδιες και σε περιοχές που είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις γιατί θέλεις πάρα πολλά άτομα, προσωπικό και συγκεκριμένους μήνες, έχουμε καταφέρει και με την συνδρομή άλλων και με τα μέτρα που έχουμε πάρει να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις βάρδιες.

Ένα παράδειγμα στη Χαλκιδική από τις τρεις βάσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε αυτή τη στιγμή πετύχει να έχουμε επτά βάσεις, τέσσερις δηλαδή έχουμε διπλασιάσει από που επιχειρούμε. Έχουμε αυξήσει τα ασθενοφόρα, έχουμε αυξήσει τις μηχανές. Να πω εδώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.

Έγινε σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση που μας εξασφαλίζει δωμάτια για τους διασώστες που μεταφέρονται.

Αυτό το λέω προς όλους τους Δημάρχους της χώρας. Όπου έχουμε καλή συνεργασία καταφέρνουμε και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και στη Χαλκιδική έχει μειωθεί ο χρόνος απόκρισης της μίας ώρας γιατί έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις σε πάρα πολλές παραλίες, στα 15 λεπτά. Έχουμε πετύχει το στόχο εκεί που θέλαμε, να είναι για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στις αεροδιακομιδές έχουμε φέτος το καλοκαίρι ένα περισσότερο αεροπλάνο από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Μια συνεργασία με το Βελέντζειο ίδρυμα, ελικόπτερο στην Πάρο που εξυπηρετεί τις Κυκλάδες και ένα ελικόπτερο από την Εθνική Τράπεζα στη Ρόδο.

Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, 1.700 αεροδιακομιδές από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα χρειάζονται να γίνουν περισσότερα;

Ναι, χρειάζονται να γίνουν περισσότερα και θα δείτε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα. Αυτό το λέω γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε ότι είμαι γιατρός. δουλεύω 20 χρόνια στο σύστημα. Το σύστημα πάντα είχε προβλήματα και ειδικά πέρασε από δέκα χρόνια τη διάρκεια της κρίσης εξαιρετικά δύσκολα και ακολούθως ήρθε και η πανδημία. Τέτοια προβλήματα υπήρχαν πάντα.

Ο στόχος ο δικός μας και το σχέδιο και γι αυτό γίνονται πάρα πολλά πράγματα που αρχίζουν να αποδίδουν, είναι κάθε χρόνο, κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι, κάθε μέρα να εξυπηρετούμε και περισσότερους, κάθε μέρα να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς. Μπήκαμε στα προληπτικά προγράμματα έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να είναι ένα σύστημα υγείας. Οι καλύψεις ή οι επικαλύψεις από άλλες ειδικότητες πρέπει να είναι συγγενείς μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται και γίνονται με την έγκριση του Διευθυντή Ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύεται κάτι».