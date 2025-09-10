Ένας 57χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στον δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Το περιστατικό έγινε κοντά στο Σπήλι, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας βγήκε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου, πολύ κοντά σε γκρεμό.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Με σκοινιά, σταθεροποίησαν και τράβηξαν το αυτοκίνητο, ωστόσο ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, είπε στο τοπικό μέσο neakriti.gr πως το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο φαράγγι του Κισσού.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.