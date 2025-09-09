Πανικό προκάλεσαν στους κατοίκους της Εύβοιας και όχι μόνο τα 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9/9. Πολλοί πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και βγήκαν στους δρόμους, ενώ έκαναν λόγο για ισχυρό σεισμό με μεγάλη διάρκεια και μια παράξενη βοή που τον συνόδευε.

Η δόνηση στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας, με επίκεντρο στα 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της περιοχής και εστιακό βάθος 13,6 χλμ, έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

‼️Δείτε το ταρακούνημα της κάμεράς μας την στιγμή του σεισμού.@ακόλουθοι Posted by MeteoLiosia – Weather Obsessed on Monday, September 8, 2025

Οι μετασεισμοί έφτασαν τους 27 με τον ισχυρότερο στα 2,7 Ρίχτερ.

Στα Νέα Στύρα που απέχουν γύρω στα 5 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, οι περισσότεροι κάτοικοι έμειναν έξω έως τις τρεις και μισή το πρωί. Όπως είπαν, είχαν αποκοιμηθεί και «τρόμαξαν πάνω στον ύπνο». Εργαζόμενος σε νυχτερινή βάρδια περιέγραψε εικόνες από ξενοδοχείο όπου όλοι είχαν βγει στα μπαλκόνια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, κάτοικοι είπαν χαρακτηριστικά:

«Ήταν πολύ έντονος ο σεισμός. Ταρακουνήθηκε πολύ το σπίτι, φοβήθηκα πολύ».

«Εργαζόμασταν εκείνη τη στιγμή, τρομάξαμε πάρα πολύ. Είχαν βγει από το ξενοδοχείο ο κόσμος στα μπαλκόνια».

«Πετάχτηκα από το κρεβάτι. Δεν ήξερα τι είχε γίνει, αλλά εντάξει δεν αισθανθήκαμε τίποτα μετά».

«Τρομάξαμε πάνω στον ύπνο μας αλλά δεν έχει ούτε ζημιές ούτε τίποτα».

«Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες για το αν ήταν ο κύριος σεισμός».

Από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, επανέλαβε ότι τα δεδομένα δείχνουν ομαλή εξέλιξη, αλλά πρόσθεσε ότι κρατά μικρή επιφύλαξη, καθώς η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες για το αν τελικά ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος. Τα δεδομένα δεν είναι ακόμη πλήρη, αλλά το ιστορικό σεισμικότητας της περιοχής είναι καθησυχαστικό, ανέφερε.

Πρόκειται για μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5 Ρίχτερ, αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Αξιολογούμε όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε πιο σίγουρες εκτιμήσεις, είπε ο Ευθύμιος Λέκκας.