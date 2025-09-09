Πολλοί άνθρωποι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους μισή ώρα σχεδόν μετά τα μεσάνυχτα λόγω του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα ξύπνησε και πολλούς κατοίκους στην Αττική, ενώ ανησυχία προκάλεσε και το έντονο βουητό που ακούστηκε.

«Μας αιφνιδίασε, αλλά τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί εξαρχής διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Έχουμε δηλαδή καταγεγραμμένους σεισμούς στην περιοχή μέχρι αυτό το μέγεθος», εξήγησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Κράτησε αρκετά και με μεγάλη ένταση κυρίως στις περιοχές της ανατολικής Αττικής και σε όλες σχεδόν τις περιοχές του λεκανοπεδίου, γιατί ήταν αφενός επιφανειακός ο σεισμός, ήταν πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό και σε πυκνό οικιστικό ιστό και βεβαίως τα υψηλότερα κτίρια ήταν εκείνα που κουνήθηκαν πιο έντονα», συνέχισε ο κ. Λέκκας.

‼️Δείτε το ταρακούνημα της κάμεράς μας την στιγμή του σεισμού.@ακόλουθοι Posted by MeteoLiosia – Weather Obsessed on Monday, September 8, 2025

Όσον αφορά το έντονο βουητό, είπε πως «έχει να κάνει και με το μικρό εστιακό βάθος και με το γεγονός ότι είναι κοντινού πεδίου ο σεισμός, δηλαδή είναι πολύ κοντά το επίκεντρο, οπότε προλαβαίνει ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων να μετατραπεί σε ηχητικά κύματα και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι είμαστε μέσα σε αστικό χώρο, οπότε προκύπτει και ήχος από τα κινούμενα αντικείμενα».

Μπορεί αυτή η σεισμική δόνηση να διεγείρει κοντινά ρήγματα, όπως του Ωρωπού; «Ισχύει αυτό, αλλά έχει εξαιρετικά μικρές πιθανότητες. Στον Ωρωπό έχουμε αρκετά μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν αρκετά μεγάλους σεισμούς μέχρι 6 βαθμούς, 6,1 βαθμούς, 6,2 βαθμούς. Η αγωνία μας όμως το πρώτο χρονικό διάστημα ήταν να δούμε ακριβώς το επίκεντρο, δηλαδή ανθρώπινο μυαλό και χέρι να καθορίσει το επίκεντρο του σεισμού. Όταν το καθορίσαμε, μαζί και τα άλλα στοιχεία, τη διεύθυνση του ρήγματος, την κίνηση του ρήγματος, τότε διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγες δυνατότητες να ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο ρήγμα», ήταν η απάντηση του σεισμολόγου.

«Διαπιστώσαμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν σεισμό, ο οποίος ναι μεν ήταν ενοχλητικός και τρόμαξε την ώρα που εκδηλώθηκε, δεν θα μας προβληματίσει», επισήμανε ακόμη.

Ως προς το ρήγμα, σημειώθηκε «στον υποθαλάσσιο χώρο. Δεν έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο».

Ανησυχία αλλά χωρίς ζημιές στη νότια και κεντρική Εύβοια

Οι κάτοικοι στη νότια και κεντρική Εύβοια έζησαν μια νύχτα αγωνίας, μετά τη σεισμική δόνηση. Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι’ αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.