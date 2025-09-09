Η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που καταγράφηκε απόψε λίγο πριν τις 00:30 στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Αττική και Εύβοια, κοντά στα Στύρα Ευβοίας, προήλθε από περιοχή με χαμηλή σεισμική δραστηριότητα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».

«Έχουν εκδηλωθεί 2-3 σεισμοί που μπορεί να είναι και μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους της τάξεως των 2 έως 2,5 βαθμών με τον σεισμό να έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό σεισμό σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα και προσέθεσε ότι γύρω απ’ αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ