Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσε λεπτομέρειες το βράδυ της Δευτέρας για όλες τις ενέργειες και παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ανακοίνωση:

«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ.»



Δείτε βίντεο από την στιγμή της περιπολίας από την Π.Υ. στην Αττική: