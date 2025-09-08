Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews σχετικά με τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε περίπου 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα στον Σχοινιά και τα Στύρα της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα η δόνηση σημειώθηκε στον υποθαλλάσιο χώρο μεταξύ του Σχοινιά και των Στύρων Ευβοίας. «Πρόκειται για μία περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, έχουμε όμως τον σεισμό των 5 Ρίχτερ αλλά δεν είναι κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως είναι αυτό του Ωρωπού που θα μπορούσε να δώσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Αξιολογούμε όλα τα δεδομένα προκειμένου να έχουμε πιο σίγουρες εκτιμήσεις. Πιο ασφαλή δεδομένα θα έχουμε σε λίγη ώρα» .

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ δήλωσε ότι αν αυτός είναι ο κύριος σεισμός πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας να υπάρξουν και μετασεισμοί της τάξεως των 4 και 4,5 Ρίχτερ.