Την ώρα της συνέντευξης Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ. Η δόνηση, με επίκεντρο τα Νέα Στύρα Εύβοιας, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας, την ώρα που ο ομοσπονδιακός τεχνικός μιλούσε στους δημοσιογράφους.

Παρά τον αναβρασμό, ο Γιοβάνοβιτς παρέμεινε ατάραχος, παρακολουθώντας με απόλυτη ηρεμία τη στιγμή. Το βίντεο καταγράφει χαρακτηριστικά τη δόνηση αλλά και την ψυχραιμία του προπονητή, η οποία εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους.