Οι κάτοικοι της Εύβοιας παραμένουν ανήσυχοι μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα Νέα Στύρα και έγινε έντονα αισθητός και στην Αττική.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ (αρχικά είχε εκτιμηθεί 5,1 Ρίχτερ), με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον σεισμό ως πολύ ισχυρό, με αρκετή διάρκεια και έντονο θόρυβο.

Βίντεο που εξασφάλισε το τοπικό μέσο evima.gr δείχνουν σκηνές μέσα από σούπερ μάρκετ, όπου αντικείμενα πέφτουν από τα ράφια κατά τη διάρκεια της δόνησης.

Οι κάτοικοι είναι έντονα ανήσυχοι, πολλοί έχουν βγει στους δρόμους, ενώ κάποιοι παραμένουν στην παραλία για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν σημειωθεί αρκετοί μετασεισμοί μικρής έντασης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία, για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ δεν έχει δεχτεί κάποια κλήση.

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛΑΣ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια», ούτε για τραυματισμούς.

«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.

Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβέστικής

«Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 στην κλίμακα Richter, που εκδηλώθηκε στις 00:27 σήμερα Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2025 και προερχόταν από απόσταση 46 χλμ ΑΒΑ της Αθήνας με επίκεντρο της δόνησης το θαλάσσιο χώρο 5 χλμ ΔΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ».