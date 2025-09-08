Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Αττική.
Η στιγμή της δόνησης καταγράφηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής, ενώ ο παλαίμαχος άσος Κώστας Κατσουράνης μιλούσε για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Δανία.
Στο βίντεο φαίνεται η κάμερα να τρέμει, ενώ ο ίδιος το αντιμετώπισε πολύ ψύχραιμα και αστειεύτηκε λέγοντας «ας μη βάλουμε τα κλάματα, ζούμε ακόμα, δεν ήταν μικρός σεισμός».
Δείτε το βίντεο:
Η στιγμή του σεισμού… #σεισμος pic.twitter.com/2y0qqfk1j2— FNEWS (@FNEWS_GR) September 8, 2025