Ιδιαιτέρως ισχυρός ήταν ο σεισμός που σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8/9 με επίκεντρο την Εύβοια και έγινε αισθητός στην Αττική. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για «άγνωστο ρήγμα» ενώ δεν αποκλείουν το να ακολουθήσουν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων στην Εύβοια, με εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη νότια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια» υπογράμμισε ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. (…) Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός» σημείωσε.

«Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει» δήλωσε και τόνισε: «Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

Βίντεο δείχνουν την ένταση του ισχυρού σεισμού στην Εύβοια

Βίντεο που εξασφάλισε το τοπικό μέσο evima.gr δείχνουν σκηνές μέσα από σούπερ μάρκετ, όπου αντικείμενα πέφτουν από τα ράφια κατά τη διάρκεια της δόνησης.

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια «έπιασε» τους παρουσιαστές της ΕΡΤ «οn air»

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του Ertnews το βράδυ της Δευτέρας χτύπησε ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Οι δημοσιογράφοι αντιλήφθηκαν την σεισμική δόνηση και διατήρησαν την ψυχραιμία τους, ενώ ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που ξεκίνησε η εκπομπή.