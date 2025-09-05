Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο, στον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, βρήκε ένας 60χρονος Πολωνός, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας, χθες τη νύχτα, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος κάτοικος της Ζακύνθου, που κινείτο από το Καλαμάκι προς τον Λαγανά, δεν αντιλήφθηκε τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από το αν ο 60χρονος «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στη μοτοσικλέτα, όπως και για το αν ο οδηγός της είχε πιει, διεξάγονται από την Τροχαία Ζακύνθου.