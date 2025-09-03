Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα ο θάνατος του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της τραγωδίας, μην μπορώντας να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό του νεαρού.

Η κηδεία του 27χρονου, όπως αναφέρει το pelop.gr, θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα.

Ο 39χρονος οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τη μοτοσικλέτα του 27χρονου Δημήτρη οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα συνέβη όταν 39χρονος οδηγός ΙΧ, κινούμενος με κατεύθυνση προς την Πάτρα και έχοντας στο όχημα τα δύο ανήλικα παιδιά του, έκανε αναστροφή. Ο Δημήτρης, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με τη μηχανή του, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.