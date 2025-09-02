Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο Δημήτρης Λιόπετας ήταν ναυτικός στο επάγγελμα και γιος του γνωστού μουσικού και ιδιοκτήτη φωτογραφείου στην πόλη, Νίκου Λιόπετα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ο άτυχος νέος κινούνταν κανονικά με τη μηχανή του όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ που κατευθυνόταν προς Πάτρα επιχείρησε αναστροφή, στη συνέχεια παρέσυρε τη μηχανή και την εκσφενδόνισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να βρεθεί στο έδαφος εγκλωβισμένος στο δίκυκλο, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ωστόσο, λίγο αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα, κατέληξε.

Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου: tempo24