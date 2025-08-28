Συγκλονίζει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην περιοχή της Καστοριάς με θύματα δύο παιδιά μόλις 16 ετών. Η είδηση του θανάτου των δύο νέων βύθισε στο πένθος τα χωριά Μαυροχώρι και Πολυκάρπη Καστοριάς. Σκηνές τραγωδίας εκτυλίσσονται στα σπίτια των οικογενειών των δύο παιδιών, όπου συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές σπεύδουν στα σπίτια τους για να σταθούν δίπλα τους.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Μάριο Κωνσταντινίδη, ο 16χρονος οδηγός από το Μαυροχώρι και η συνομήλική του συνεπιβάτιδα από την Πολυκάρπη βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το λευκό Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας BMW στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

Από το σημείο της τραγωδίας, ο επίσης δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μάκης Νασιάδης, ανέφερε πως όλα έγιναν αντιληπτά λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις αρχές.

Το όχημα φαίνεται να ακολούθησε τρελή πορεία, καθώς προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από φράχτη και σταμάτησε μόνο όταν χτύπησε σε νέο δέντρο. Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 5:50 π.μ., ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρέθηκαν μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών, γεγονός που κατέστησε τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών εξαιρετικά δύσκολο.

Μετά από ώρα, οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι οικογένειες των δύο παιδιών τα αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.