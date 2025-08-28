Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/8 οι Αρχές της Καστοριάς λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή της Κορησού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα 16 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η τραγωδία σημειώθηκε στις 05:50 τα ξημερώματα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα.

Οι γονείς των δυο παιδιών, γεννημένα και τα δύο το 2009, ενημέρωσαν την αστυνομία καθώς δεν μπορούσαν να τα εντοπίσουν στο κινητό, αναφέρει το ρεπορτάζ του Open. Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί εντοπίσθηκαν από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα

Το λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένα νεαρό αγόρι και μία νεαρή κοπέλα περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανατράπηκε.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα. Σύμφωνα με το Open, οδηγός ήταν το αγόρι και συνεπιβάτιδα η συνομίληκή του κοπέλα.

Οι διασώστες μετά από προσπάθειες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα και σημειώθηκε εκτροπή και στη συνέχεια η ανατροπή του επιβατικού οχήματος παραμένουν άγνωστες και διενεργούνται έρευνες.

Πηγή φωτογραφιών: oladeka.com