Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς-Αμυνταίου, στην περιοχή της Κορησού. Δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, βρήκαν φριχτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν και, σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγούσε το 16χρονο αγόρι, βρέθηκε παραμορφωμένο δίπλα σε ένα δέντρο, προφανώς από τη σφοδρή σύγκρουση που προηγήθηκε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστούν, στις 06:00 το πρωί, τα δύο 16χρονα παιδιά, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις τους και στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπου μεταφέρθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς των παιδιών αργά τη νύχτα, γύρω στις 02:00, δήλωσαν στην αστυνομία ότι ψάχνουν τα παιδιά τους αλλά δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητό τους.

Πληροφορίες της ΕΡΤ κάνουν λόγο για δύο παιδιά από ένα χωριό της Καστοριάς.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για την ασύλληπτη αυτή τραγωδία.