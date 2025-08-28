Στα χέρια πιάστηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη Μακρακώμη σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, 27 Αυγούστου.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με το lamianow.gr, όταν ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καλύβας έκανε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος έχει φυλακιστεί στο παρελθόν και έχει εις βάρος του, όπως είπε, υποθέσεις που τον βαραίνουν και θα δικαστεί το επόμενο διάστημα, ενεργώντας ως πολιτικάντης, όπως είπε, με σκοπό να πάρει βεβαίωση καλής θέλησης. Ο κ. Καλύβας κατήγγειλε, μάλιστα, ότι ο άνδρας βγαίνει και σε… μεγάφωνο στον Άγιο Γεώργιο με τις «επιταγές» της τοπικής κοινότητας και του δημάρχου.

Ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος, αφού είπε πως μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τα παραπάνω, ενώ και ο ίδιος, όπως και ο πρόεδρος του χωριού κ. Ζωγράφος, τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά και αφιλοκερδώς με κατατεθειμένη επίσημη δήλωση για τη δράση του.

Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα, όπως φαίνεται σε σχετικά βίντεο, υπήρξε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον κ. Ζωγράφο, ενώ ο πρώτος, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος τον κατέγραφε με το κινητό του, κινήθηκε εναντίον του προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.

Δείτε τη στιγμή του ξεσπάσματος: