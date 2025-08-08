Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όταν ξέσπασε φωτιά εντός των εγκαταστάσεών του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Η εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος εκκενώθηκε.

Το ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος διενεργεί ενδελεχή έρευνα για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς.