Η NaturesPlus, μία από τις κορυφαίες και διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής ανώτερης ποιότητας, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες από το 1972, πραγματοποίησε στο The Ellinikon Experience Centre το εντυπωσιακό συνέδριο «Feel the Nature Experience» – μια εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη, τη φύση και την ολιστική ευεξία.

O πρόεδρος και η CEO της Health Bioland A.E. με τους ιδιοκτήτες του γνωστού φαρμακείου Pharmnet.gr, Φωτεινή Μπαλδιμτσή και Παπαρούνα Δημήτριο.

H CEO, Έφη Φωτοπούλου με την Φωτεινή Μαμάκου, Διευθύντρια Marketing, τoν ιδιοκτήτη του Refluence Agency και τη Φιλιώ Τσινόγλου

Περισσότεροι από 300 καλεσμένοι στον κόσμο της επιστημονικής και φυσικής υγείας

Πάνω από 300 καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας, γιατροί, φαρμακοποιοί, διαιτολόγοι και influencers ,παρευρέθηκαν στη διοργάνωση, μεταφέροντας ζωντανά την εμπειρία στο κοινό τους. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τον ρόλο της επιστήμης και της τεκμηριωμένης γνώσης στη σύγχρονη φροντίδα της υγείας και της ευεξίας.

Ο Πρόεδρος και η CEO της Health Bioland A.E. με τους ιδιοκτήτες της PharmaTrust και αντιπροσώπους στη Βόρεια Ελλάδα, Ζιώγα Στάθη και Ζιώγα Νίκο.

Μια εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και την επιστημονική τεκμηρίωση

Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία των ποιοτικών συμπληρωμάτων διατροφής στην υποστήριξη της ενεργειακής ισορροπίας, της υγείας και της συνολικής ευεξίας. Το συνέδριο περιλάμβανε έξι εξειδικευμένες διαδραστικές ομιλίες, ενώ μέσω ζωντανής σύνδεσης με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο της εταιρείας παρουσιάστηκαν:

οι πρότυπες διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου,

η φιλοσοφία σχεδιασμού προϊόντων,

οι καινοτομίες και οι επιστημονικές πατέντες που καθιστούν τη NaturesPlus διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

Με κεντρικό μήνυμα την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, η εταιρεία επανέλαβε τη δέσμευσή της για μέγιστη αποτελεσματικότητα και καινοτομία στα 100% φυσικά προϊόντα της.

Ομιλήτρια Ειρήνη Πασχαλέρη, Βιολόγος- Ειδική στη Διατροφή, MSc & Wellness Expert – Υπεύθυνη Γεροντολογικού Κέντρου «Φροντίζω»

Δήμητρα Γιαννακούλια, Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, Μοριακή Διατροφή, MSc, Marketing Director NaturesPlus Greece

Τα προϊόντα που ξεχώρισαν στο συνέδριο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα πιο εμβληματικά και καινοτόμα προϊόντα της NaturesPlus, ξεχωρίζοντας για τη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία που τα συνοδεύουν:

Η Berberine 1500 – η μοναδική βερβερίνη στην αγορά με 100% καθαρότητα και 100% απορρόφηση, στην υψηλότερη δοσολογία που έχει αποδειχθεί από μελέτες και μετα-αναλύσεις ότι υποστηρίζει τη μεταβολική υγεία.

Το Collagen Peptides – το μοναδικό προϊόν στην αγορά που περιέχει και τους έξι τύπους κολλαγόνου που απορροφούνται από τον οργανισμό, σε μορφή υδρολυμένων πεπτιδίων για μέγιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα.

Το GI Natural – μια μοναδική φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία: εξειδικευμένα στελέχη προβιοτικών, L-γλουταμίνη, πρεβιοτικά και πεπτικά ένζυμα, όλα σε ένα! προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Το Hema-Plex – η καινοτόμος φόρμουλά του με την υψηλότερη περιεκτικότητα σιδήρου στην αγορά, συνδυάζει βιταμίνες και μέταλλα για ενίσχυση της φυσικής αιμοποίησης. Ξεχωρίζει γιατί διαθέτει τεχνολογία σταδιακής απορρόφησης 12 ωρών, με ήπια δράση στο στομάχι, ενώ αποτελεί το μοναδικό συμπλήρωμα σιδήρου που μπορεί να ληφθεί ακόμη και με καφέ, τσάι ή γαλακτοκομικά.

Ζωντανή Ανταπόκριση με Αμερική- Rafael Avila, VP of Research & Development

Ο Πρόεδρος της Health Bioland A.E., Λεωνίδας Στρατιδάκης με τη σύζυγό του CEO, Έφη Φωτοπούλου και τους Διευθυντές των τμήματων.

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα θεαματικό και ουσιαστικό γεγονός, όπου η επιστήμη και η φύση ενώθηκαν, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της NaturesPlus.

Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και μέγιστη αποτελεσματικότητα

H NaturesPlus αποδεικνύει ότι η δύναμη της φύσης και η ακρίβεια της επιστήμης μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας πραγματική αξία, υγεία και ευεξία στη ζωή κάθε ανθρώπου.