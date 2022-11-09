Καλάθι του νοικοκυριού: Αλλάζουν σήμερα οι τιμές στα προϊόντα – Οι νέες λίστες των σούπερ μάρκετ
Θα αναγράφεται και η τιμή που ίσχυε πριν, ώστε να γίνεται η σύγκριση
Αλλάζουν σήμερα οι τιμές στα προϊόντα που περιλαμβάνει το καλάθι του νοικοκυριού. Μέχρι τις 9 το πρωί θα έχουν αναρτηθεί από τα σούπερ μάρκετ στο e-katanalotis οι νέες λίστες με τα προϊόντα που εντάσσονται στο καλάθι του νοικοκυριού.
Υπενθυμίζεται ότι οι λίστες θα ανανεώνονται κάθε Τετάρτη.
H αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι πως θα αναγράφεται πλέον στα προϊόντα που μπαίνουν στο καλάθι και η τιμή που ίσχυε πριν, ώστε να γίνεται η σύγκριση.
Η νέα λίστα για το καλάθι του νοικοκυριού ανά σούπερ μάρκετ (η λίστα ανανεώνεται)
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.76€/τεμ.
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τεμ.
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 1.06€/τεμ.
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ 0.95€/τεμ.
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR 1.25€/τεμ.
AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τεμ.
ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 5.53€/τεμ.
AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 725G 3.89€/τεμ.
ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ 0.99€/τεμ.
ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τεμ.
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G 0.99€/τεμ.
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τεμ.
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τεμ.
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τεμ.
ΑΒ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΑΡΤ/ΤΟ 500GR 0.60€/τεμ.
AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τεμ.
AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τεμ.
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250GR 0.99€/τεμ.
SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τεμ.
ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τεμ.
AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 3.15€/τεμ.
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.65€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τεμ.
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20) 5.57€/τεμ.
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR 19.55€/τεμ.
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR 0.99€/τεμ.
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τεμ.
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500Γ 5.89€/τεμ.
ΑΒ ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 20ΦΧ2G 1.17€/τεμ.
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τεμ.
ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.99€/τεμ.
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τεμ.
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML 1.36€/τεμ.
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.95€/τεμ.
PALMOLIVE ΚΑΝΟΝΙΚΟ 500ML 1.03€/τεμ.
PALMOLIVE ΛΕΜΟΝΙ LIME 500ML 1.03€/τεμ.
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τεμ.
COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML 1.14€/τεμ.
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM 1.56€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τεμ.
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τεμ.
OB PRO COMFORT NORMAL 16T 3.23€/τεμ.
O.B SUPER PLUS PROCOMFORT 16TΕΜ 3.23€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML 2.98€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.98€/τεμ.
365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ. 1.05€/τεμ.
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T 7.99€/τεμ.
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T 9.99€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.32€/τεμ.
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τεμ.
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 2.88€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.88€/τεμ.
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.59€/τεμ.
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τεμ.
AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.94€/τεμ.
BAZΑAR
FARMER 1KG ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 1.39€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.32€/τεμ.
ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.77€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ) 1.29€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ) 1.29€/τεμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙ No6 0.62€/τεμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΙ No10 0.62€/τεμ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ ΝΩΠΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4.49€/τεμ.
FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 1.49€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ.
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ FAO27 ΙΣΛΑΝ ΚΤΨ 6.99€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.5% 1.48€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 1.5% 1.48€/τεμ.
ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ 1.15€/τεμ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 400G (VACUUM) 4.39€/τεμ.
PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK) 3.6€/τεμ.
PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.25€/τεμ.
THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.49€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 6-ΤΜΧ ΑΥΓΑ MEDIUM 1.25€/τεμ.
REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5.99€/τεμ.
FARMER 1L ΗΛΙΕΛΑΙΟ 3.15€/τεμ.
FARMER 1KG ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1.86€/τεμ.
ROYAL SUGAR 1KG ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1.25€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 2.8€/τεμ.
ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 100G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0.99€/τεμ.
INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.49€/τεμ.
BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ.
ΕΥΡΙΠΟΣ 1G x 10-ΦΑΚ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 0.94€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.35€/τεμ.
FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.15€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ 100% ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0.79€/τεμ.
ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.58€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 2.95€/τεμ.
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ 0.98€/τεμ.
BAZAAR 1L PLUS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 1.4€/τεμ.
ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 0.89€/τεμ.
BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2.89€/τεμ.
AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ.
BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.29€/τεμ.
ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ.
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 3.7€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 2.99€/τεμ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.6€/τεμ.
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 5.99€/τεμ.
BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 12.99€/τεμ.
ALLDAY 80-ΤΜΧ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SENSITIVE 0.99€/τεμ.
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ.
FARMER 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
3Α ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 1.53€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 0.77€/τεμ.
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤΙΜΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 550ΓΡ 1.69€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ELITE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΝΟ1 250ΓΡ. 1.17€/τεμ.
ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 500ΓΡ. 0.85€/τεμ.
ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο ΕΛΛΑΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟ ΚΙΛΟ 5.28€/τεμ.
ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.
ΥΦΑΝΤΗ ΦΙΛ.ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ. ΦΕΤΕΣ 160ΓΡ 2.87€/τεμ.
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ κοκκινόψαρο Α/Κ μεγάλο 5/7 shrink 7.66€/τεμ.
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.7%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ Υ.Π. 1.5%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΓΑΛΑ 400ΓΡ. 0.8€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΓΑΛΑ 400ΓΡ. 0.78€/τεμ.
ΦΑΓΕ TOTAL 1KG. 4.38€/τεμ.
ΦΑΓΕ TOTAL 2% 1KGR. 4.38€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ. 4.48€/τεμ.
GRANDE ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΓΕΡΜ. 500ΓΡ. 5.25€/τεμ.
ΛΟΓΑΔΙ φρατζόλα το κιλό 11.88€/τεμ.
ΓΚΡΕΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ. 0.82€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ελληνικά ’ ελευθ.βοσκής με Ω3 6άδα (με στίκερ -0.50) 2.82€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Ελληνικά ’ 10άδα 2.25€/τεμ.
ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 1.22€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT 5.98€/τεμ.
SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 5.12€/τεμ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 900ΓΡ. 3.49€/τεμ.
ΜΠ.ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 1000ΓΡ. 3.88€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΖ 1KG 1.16€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 300ΓΡ. 3.24€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 150ΓΡ 2.32€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 400GR. 9.99€/τεμ.
ΛΟΥΜΙΔΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 96ΓΡ. 1.85€/τεμ.
JACOBS INSTANT 100ΓΡ. 2.94€/τεμ.
MAXWELL HOUSE ΦΙΛΤ 225ΓΡ. -1E 3.94€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΣΑΪ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΦΑΚ. X 1ΓΡ 0.85€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ. 0.84€/τεμ.
AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ. 1.65€/τεμ.
LIFE χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο 2.06€/τεμ.
SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOT.80ML 70% ΟΙΝΟΠΝ. 1.39€/τεμ.
ROL BLACK ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 30ΜΕΖ. 2.76€/τεμ.
ESSEX ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.
ESSEX TOUCH ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.
NATURA SANITIZER SPRAY 1 FOR ALL 470ML 2.45€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 4LT 2.74€/τεμ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΑΡΙΣMOY ΛΕΒΑΝΤΑ 4LT 2.74€/τεμ.
TOPINE -0.40 GEL ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 750ML 1.25€/τεμ.
TOPINE -0.40 GEL ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 750ML 1.25€/τεμ.
TOPINE -0.40 GEL ΧΛΩΡΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ-ΜΕΝΤΑ 750ML 1.25€/τεμ.
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 500ML 1.09€/τεμ.
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML 1.09€/τεμ.
SOFTEX ΚΟΥΖΙΝΑΣ FLOWERS 2Φ 433ΓΡ 2.64€/τεμ.
COLGATE 1+1 ΟΙΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΔ/ΜΑ PROTECTION CARIES 90ML 1.57€/τεμ.
SOFTEX 7+1 ΥΓΕΙΑΣ COTTON SOFT 8ΑΡΙ 624ΓΡ 3.49€/τεμ.
EVERYDAY Σ/ΤΕΣ SUPER ULTRA PLUS HYPERDRY 18TEM 3.09€/τεμ.
EVERYDAY Σ/ΤΕΣ NORMAL ULTRA PLUS HYPERDR 18 TEM 3.09€/τεμ.
Ο.Β. TAMPON DIGITAL ORGANIC NORMAL 16T. 3.65€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTIMATE REPAIR 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR PROTECT 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SUPREME LENGTH 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SPLIT HAIR 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ OIL NUTRITIVE 400ML 2.59€/τεμ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ AQUA REVIVE 400ML 2.59€/τεμ.
ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΠΛΟ 125ΓΡ 0.58€/τεμ.
ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 125 ΓΡ. 0.58€/τεμ.
ΤΕΝΑ PANTS PLUS LARGE ECONOM.14ΤΕΜ 11.10€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ4 44ΤΕΜ. 7-18KG 8.51€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ5 40ΤΕΜ. 11-25KG 8.91€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ6 36ΤΕΜ. 16-30KG 8.91€/τεμ.
ΑGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ PANTS Ν4 40ΤΜ. 9-15KG 10.16€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ PANTS Ν5 36ΤΜ. 13-17K 10.16€/τεμ.
AGNOTIS ΒΡΕΦ.ΠΑΝΕΣ ΝΟ3 50ΤΕΜ. 4-9KG 9.34€/τεμ.
PEPPA PIG Χ3-7 ΜΩΡΟΜ. ΧΑΜΟΜΗΛΙ 75ΤΕΜ 2.22€/τεμ.
PEPPA PIG Χ3-7 ΜΩΡΟΜ. ALOE VERA 65ΤΕΜ 2.14€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜ.&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΒΑΛ.&ΑΛΟΗ 500ML 2.43€/τεμ.
CHOKY ADULT ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ 4KG (ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ) 4.85€/τεμ.
CHOKY ADULT MIX ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ 4KG (ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ) 5.70€/τεμ.
CHOKY ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ 2KG 3.94€/τεμ.
ΜΥΛΟΙ 2+1ΔΩΡ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. ΦΑΡΙΝ ΑΠ 500ΓΡ.2.41€/τεμ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 0.94€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 700ΓΡ 1.29€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΨΩΜΙ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4*125ΓΡ 1.27€/τεμ.
DEVETA ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν.6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΚΥΒΟΙ (ΤΗΓΑΝΙΑ) ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΣΚ. 8.45€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛ.ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΣΥΚ. 4.45€/τεμ.
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΑΣΣΙΑΣ ΒΡΑΣΤΗ ΤΟΣΤ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.95€/τεμ.
ΠΑΣΣΙΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΦΟΡΜΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 4.95€/τεμ.
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟΣΤ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.95€/τεμ.
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ ΚΤΨ ΤΟ ΚΙΛΟ 4.95€/τεμ.
ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.
ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 400ΓΡ 0.83€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% 3*200ΓΡ 1.39€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3*200ΓΡ 1.39€/τεμ.
ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Π.Ο.Π. ΠΡ. ΓΑΛΑ ΕΛΛΑΔΑ 8.95€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΠΡ. ΓΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ 7.75€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.95€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΥΜ.ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΑΦΡ.ΣΥΜΠ.3*250ΓΡ. 0.9€/τεμ.
ΑΥΓΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 6ΑΔΑ (M) 53-63ΓΡ 1.19€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ 6ΑΔΑ 53ΓΡ+ 1.85€/τεμ.
SUPER FRESCO ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 0.75€/τεμ.
TOPLU MONASTERY ΕΞ.ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3L 16.95€/τεμ.
ΣΑΝΟΛΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 3.25€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1Κ 1.85€/τεμ.
ROYAL ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 1Κ 1.15€/τεμ.
NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 1.82€/τεμ.
NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 250ΓΡ 2.99€/τεμ.
NESTLE NAN 2 OPTIPRO 400ΓΡ. 10.56€/τεμ.
KALATHERI ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΚΕΤΟ 2*100ΓΡ 1.95€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 200ΓΡ 4.09€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250ΓΡ 3.65€/τεμ.
ΕΥΡΙΠΟΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10*1ΓΡ 0.67€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ 0.98€/τεμ.
ΓΑΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ 0.99€/τεμ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΦΥΣ.ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.75€/τεμ.
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CLEAN TEAM ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗ 2L 0.98€/τεμ.
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ALWAYS ΣΕΡΒ/ΤΑ ULTRA NORMAL PLUS 9Τ 1.65€/τεμ.
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ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 100ΓΡ ΕΛΑΑ. 0.45€/τεμ.
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PAMPERS ACTIVE BABY MAXI No6 44T 13.95€/τεμ.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΟΝΣΕΡ.ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ 0.6€/τεμ.
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ
LIDL
Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης 1kg 1.35€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Ψωμί για τοστ σταρένιο BIG 950g 1.89€/τεμ.
Φρατζόλα 1kg 1.19€/τεμ.
Certossa Φρυγανιές σταρένιες 600g 2.29€/τεμ.
Μακαρόνια Νο 6 Combino Σπαγγέτι Νο 6 1kg 1.22€/τεμ.
Τηγανιά χοιρινή 500g 2.75€/τεμ.
Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα το κιλό 3.69€/τεμ.
Αγροικία Παριζάκι γίγας 1000g 3.35€/τεμ.
Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι το κιλό 4.95€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1l 1.12€/τεμ.
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Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 410g 0.86€/τεμ.
Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 3x200g 1.35€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι στραγγιστό 0% 1kg 2.45€/τεμ.
Φέτα Π.Ο.Π. 1kg 9.49€/τεμ.
Milbona Gouda σε φέτες 400g 3.19€/τεμ.
Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης 200g 2.25€/τεμ.
Pummaro Πασσάτα 500g 0.75€/τεμ.
Φρέσκα αυγά M 12 τεμ. 2.35€/τεμ.
Vita D’or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά 500g 1.99€/τεμ.
Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1l 5.59€/τεμ.
Sanola Ηλιέλαιο 1l 3.30€/τεμ.
Vegeterra Φασολάκια πλατιά 1000g 1.59€/τεμ.
Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1kg 1.15€/τεμ.
Sanilac 2 Γάλα για βρέφη 400g 9.96€/τεμ.
Δέλτα Advance γάλα 1l 2.1€/τεμ.
Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 340g 3.29€/τεμ.
Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 100g 2.15€/τεμ.
Bellarom Καφές φίλτρου Strong 500g 5.89€/τεμ.
Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια 25×1.5g 0.89€/τεμ.
Belbake Κακάο σκόνη 250g 1.69€/τεμ.
Επιλογής Φακές ψιλές 1kg 1.95€/τεμ.
Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 1l 0.69€/τεμ.
Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 1l 0.99€/τεμ.
Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 2.2l 3.69€/τεμ.
W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 1250ml 0.94€/τεμ.
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Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 800g 2.65€/τεμ.
Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 125ml 0.99€/τεμ.
Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα 840g 3.19€/τεμ.
Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 14 τεμ. 1.19€/τεμ.
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Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού 750ml 1.99€/τεμ.
Bellosan Πλήρης ζωοτροφή για σκύλους 415g 0.65€/τεμ.
Coshida Πατέ για γάτες 100g 0.35€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70% 1kg 0.94€/τεμ.
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ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ 0.75€/τεμ.
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1.58€/τεμ.
ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ 0.94€/τεμ.
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ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.99€/τεμ.
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ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ (200ΓΡ) 1.78€/τεμ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦ SHRINK 7ΘΑΛΑΣ ΚΤΨ ΣΥΣΚ ΜΒ 5.90€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΕΡΓΑΛ 3.5% 1 ΛΙΤ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΜΑΘΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ-ΠΕΛΛΑ-ΠΙΕΡΙΑ-ΡΟΔΟΠΗ-ΣΕΡΡΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) 1.09€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 3.7%Λ 1Λ ΦΙΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗ-ΕΥΒΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ) 1.68€/τεμ.
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ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 1.7%Λ 1Λ ΦΙΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗ-ΕΥΒΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ) 1.68€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170ΓΡ 0.62€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛ ΚΟΥΚΑΚΗ 200ΓΡ 2+1ΔΩΡΟ 1.76€/τεμ.
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ COMPLET 10%Λ ST-1Ε 3Χ190ΓΡ PREMIUM 2.70€/τεμ.
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ COMPLET 2%Λ ST-1Ε 3Χ190ΓΡ PREMIUM 2.70€/τεμ.
ΦΕΤΑ MR GRAND ΠΟΠ ΧΥΜΑ ΔΟΧΕΙΟ (200ΓΡ) 1.89€/τεμ.
GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ (200ΓΡ) 1.47€/τεμ.
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ΚΡΕΜΑ ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150ΓΡ 2.29€/τεμ.
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ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ 143ΓΡ 2.36€/τεμ.
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ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ 1.56€/τεμ.
ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ 0.89€/τεμ.
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MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML 0.89€/τεμ.
ESSEX MULTI 50ΜΕΖ ΚΟΥΤΙ 2.400K 5.81€/τεμ.
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ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L 2.29€/τεμ.
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ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML 0.95€/τεμ.
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ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ 2.15€/τεμ.
ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML 1.15€/τεμ.
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ 3.49€/τεμ.
ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP NORMAL ECON 18Τ 2.44€/τεμ.
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ΣΕΡΒ EV DAY UL PL HYP MAX NIGHT ECON 18T 2.44€/τεμ.
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3.31€/τεμ.
ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML 2.62€/τεμ.
ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ 0.38€/τεμ.
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ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T 6.79€/τεμ.
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND LARGE N3 12T 6.79€/τεμ.
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND XLARGE N4 10T 6.79€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE No3 ECON 4-9K 56T 10.88€/τεμ.
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BABYLINO SENSITIVE No4+ ECON 46T 10.88€/τεμ.
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BABYLINO SENSITIVE ECONOMY N2 3-6KG 50T 6.50€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECONOM Ν5+ 42T 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE No6 ECONOMY 38T 10.35€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY Ν7 36T 10.32€/τεμ.
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ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ 1.49€/τεμ.
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ 1.49€/τεμ.
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ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.76€/τεμ.
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ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ 1.26€/τεμ.
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ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ 5.55€/τεμ.
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ 5.55€/τεμ.
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ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 8.90€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ 3.12€/τεμ.
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ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ 1.95€/τεμ.
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ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G 4.93€/τεμ.
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ΧΥΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣ.1L 0.99€/τεμ.
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ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ 3.5€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ 3.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.
ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 1.99Ε 1.99€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 2.99Ε 2.99€/τεμ.
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ΜΕΒΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3.5% 1LT 1.2€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1.5% 1LT 1.2€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3.5% 1L 1.09€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.5% 1L 1.09€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ. 1.1€/τεμ.
ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ. 1.1€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ 2.75€/τεμ.
ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ 2.75€/τεμ.
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 400ΓΡ 3.99€/τεμ.
ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ ΚΙΛΟ 8.99€/τεμ.
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ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 7.99€/τεμ.
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