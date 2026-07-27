Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές. Ανοδικά κινούνται και τα διεθνή χρηματιστήρια στον απόηχο της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,01%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.535,93 μονάδες (+1,73%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.182.920 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bak (+3,83%), της Optima Bank (+3,14%), της Jumbo (-3,05%), της Τιτάν (+2,64%) και της Viohalco (+2,44%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,23%), της Elvalhalcor (-1,21%) και του ΟΤΕ (-1,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 14.128.515 και 6.461.267 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 57,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 45,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+8,74%) και Lavipharm (+8,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα (-7,59%) και Mermeren (-3,45%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9000 -0,37%

ALLWYN: 12,9850 +1,05%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,2700 +0,88%

CREDIABANK: 0,9610+2,45%

METLEN: 43,7400 +1,63%

OPTIMA:10,5200 +3,14%

ΤΙΤΑΝ: 52,500 +2,64%

ALPHA BANK: 4,0680 +3,83%

AEGEAN AIRLINES: 12,0200 +2,39%

VIOHALCO: 17,6000 +2,44%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,8000 +0,05%

ΔΑΑ: 10,4100 +1,36%

ΔΕΗ: 22,3800 -0,53%

COCA COLA HBC: 57,1000 -0,35%

ΕΛΠΕ: 12,5100 +0,48%

ELVALHALCOR: 3,6650 -1,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,0300 +2,17%

ΕΥΔΑΠ: 11,2800 +0,71%

EUROBANK: 4,3930 +0,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1700 +0,82%

MOTOR OIL: 49,8800 -1,23%

JUMBO: 23,6800 +3,05%

ΟΛΠ: 43,6000 +0,81%

ΟΤΕ: 19,8100 -1,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,5780 +2,15%