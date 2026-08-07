Η ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα καθώς η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που συνεχίζουν να απασχολούν τους Πειραιώτες είναι και εκείνη του Ζούρικο Νταβιτασβίλι. Το ενδιαφέρον για τον 26χρονο Γεωργιανό εξτρέμ παραμένει ενεργό, με τους «ερυθρόλευκους» να εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του.

Παρ’ όλα αυτά, στη Γαλλία εκτιμούν ότι η Σεντ Ετιέν δεν σκοπεύει να αλλάξει στάση στις διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρει το Le Peuple Vert, ο γαλλικός σύλλογος επιμένει στην αξίωσή του για ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, παρά την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Εκτός από τον Ολυμπιακό, ενδιαφέρον για τον διεθνή μεσοεπιθετικό έχουν εκδηλώσει και η Μπεσίκτας με την Αταλάντα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, καμία από τις ενδιαφερόμενες ομάδες δεν έχει φτάσει μέχρι στιγμής στις οικονομικές απαιτήσεις της Σεντ-Ετιέν, η οποία παραμένει αμετακίνητη στη στάση της.