Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Ιουλίας Καλλιμάνη στην Ηγουμενίτσα, όταν θεατής άρχισε να πετάει λουλούδια προς τη σκηνή, με αρκετά από αυτά να καταλήγουν στο πρόσωπο της τραγουδίστριας.

Η Ιουλία Καλλιμάνη συνέχισε αρχικά να τραγουδά, ωστόσο η ενόχλησή της έγινε εμφανής όσο το περιστατικό συνεχιζόταν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, φαίνεται να παρακολουθεί για λίγα δευτερόλεπτα όσα συμβαίνουν και στη συνέχεια να αποφασίζει να αντιδράσει.

Η τραγουδίστρια ζήτησε να της δώσουν πανέρια με λουλούδια και στράφηκε προς τον συγκεκριμένο θεατή. Αφού του φώναξε «σήκω πάνω», πέταξε και η ίδια λουλούδια προς το μέρος του, θέλοντας να του δείξει πώς ένιωσε από τη δική του συμπεριφορά. «Εσένα σ’ αρέσει αυτό;» τον ρώτησε στη συνέχεια, εμφανώς ενοχλημένη.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη ερμήνευε το τραγούδι «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού και γρήγορα έγινε θέμα συζήτησης στα social media.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια αντιδρά σε παρόμοιο περιστατικό. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά της όταν θαμώνας τής είχε πετάξει λουλούδια στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια εμφάνισής της.