Την αγάπη της για την Ελλάδα εξέφρασε για ακόμη μία φορά η Μαρία Μενούνος, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι της, ποζάροντας, μεταξύ άλλων, με μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, μπλε και λευκό, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Μενούνος έκανε έναν μικρό απολογισμό των ημερών που πέρασε στη χώρα, αναφερόμενη στις οικογενειακές στιγμές, στις βουτιές στο Αιγαίο, στις εξορμήσεις στα νησιά του Ιονίου, αλλά και στις συναντήσεις με αγαπημένους φίλους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κόρη της, Αθηνά, σημειώνοντας ότι κατάφερε να κάνει τους πάντες να χαμογελούν μιλώντας ελληνικά.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ακόμη τις πολλές ώρες στη θάλασσα, τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα, τις βραδινές συζητήσεις με φίλους, αλλά και το ελληνικό φαγητό, αστειευόμενη ότι έφαγε «υπερβολικά πολλή φέτα», αν και, όπως πρόσθεσε, ίσως να μην υπάρχει ποτέ υπερβολική ποσότητα φέτας.

Το μήνυμά της για την Ελλάδα

Η Μαρία Μενούνος αναφέρθηκε επίσης στις πιο προσωπικές και συναισθηματικές στιγμές του ταξιδιού της, γράφοντας για προσευχές σε μέρη που, όπως σημείωσε, έχουν κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ανθρώπων για πολλές γενιές. Παράλληλα, έκανε λόγο για γέλια που «αντηχούσαν πάνω από το νερό», για ουσιαστικές συζητήσεις με φίλους και για ένα ταξίδι που την έκανε να νιώθει πιο γεμάτη συναισθηματικά.

«Κάθε χρόνο η Ελλάδα μού δίνει κάτι που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το φετινό καλοκαίρι τής υπενθύμισε ότι οι πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής δεν έχουν να κάνουν τόσο με τα μέρη που επισκεπτόμαστε, όσο με τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε τους φίλους που φιλοξένησαν την ίδια και την οικογένειά της και συνέβαλαν στη δημιουργία νέων αναμνήσεων. «Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά.