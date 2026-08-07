Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στο F Hill Sessions για μία δεύτερη συναυλία στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», στον Λόφο Φιλοπάππου, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Μετά το sold out της εμφάνισής της στις 29 Ιουνίου, η αγαπημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός προσθέτει μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά στο φετινό πρόγραμμα του μουσικού θεσμού.

Η προπώληση εισιτηρίων για τη νέα ημερομηνία έχει ξεκινήσει.

Η Μαρία Παπαγεωργίου θα συναντήσει και πάλι το κοινό της σε μια συναυλία που διατρέχει ολόκληρη τη μέχρι σήμερα μουσική της διαδρομή. Το πρόγραμμα συνδυάζει την προσωπική της δισκογραφία με τραγούδια από την «Αλληλογραφία» του Μίκη Θεοδωράκη, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, αγαπημένα τραγούδια σημαντικών δημιουργών, αλλά και νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο της.

Με τη χαρακτηριστική της προσωπική ματιά, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν της ελληνικής τραγουδοποιίας, αναζητώντας διαρκώς νέους ήχους και μουσικές κατευθύνσεις.

Στη σκηνή, η ερμηνεύτρια θα συναντήσει τους σταθερούς συνεργάτες της, σε μια ζωντανή συναυλιακή εμπειρία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση, την ακρόαση και τη συμμετοχή.

Μαζί της θα είναι οι Δημήτρης Τσόλης στα τύμπανα, Γιώργος Θεοδωρακόπουλος σε πλήκτρα και μπάσο και Ευριπίδης Ζεμενίδης στις κιθάρες και τις ενορχηστρώσεις.

Πληροφορίες:

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου | Θέατρο «Δόρα Στράτου», Λόφος Φιλοπάππου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 και η συναυλία ξεκινά στις 21:15. Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων: από 17€ στην προπώληση και από 20€ στο ταμείο.

Προπώληση Εισιτηρίων: Online: more.com