Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου επιστρέφει με ένα ιδιαίτερο μουσικό εγχείρημα, αφιερωμένο στο λαϊκό τραγούδι και στις μουσικές μνήμες που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Με τίτλο «Παραπομπή», το νέο project περιλαμβάνει έξι ψηφιακά «45άρια», τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε δυάδες και σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι.

Τα δύο πρώτα τραγούδια του εγχειρήματος, «Παραπομπή» και «Θρύψαλα», ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας. Τα τραγούδια είναι ήδη διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου κυκλοφοριών που αντλεί έμπνευση από το λαϊκό άσμα, την παράδοση και τις προσωπικές αναμνήσεις του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Έξι ψηφιακά «45άρια» ως φόρος τιμής στο λαϊκό τραγούδι

Ο ίδιος ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου περιγράφει το νέο του εγχείρημα ως μια προσπάθεια να συγκεντρώσει λαϊκότροπα τραγούδια που έχει γράψει κατά τη διάρκεια περίπου τεσσάρων δεκαετιών και να τα ηχογραφήσει, «σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα αλλά και εις ανάμνησιν της παιδικής ηλικίας».

Η ιδέα των ψηφιακών «45αριών» παραπέμπει σε μια άλλη εποχή της μουσικής, όταν η κυκλοφορία δύο τραγουδιών σε ένα μικρό δισκάκι αποτελούσε έναν από τους βασικούς τρόπους διάδοσης της μουσικής.

Με αυτή τη σύγχρονη, ψηφιακή εκδοχή, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν νέο κύκλο τραγουδιών που συνομιλεί με την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Οι μουσικές μνήμες πίσω από την «Παραπομπή»

Οι μουσικές αναφορές του Θανάση Παπακωνσταντίνου ξεκινούν από τα παιδικά του χρόνια, την περίοδο της δικτατορίας του 1967. Όπως αναφέρει ο ίδιος, τα λαϊκά τραγούδια, αλλά και τα δημοτικά που άκουγε και τραγουδούσαν οι γονείς και οι συγγενείς του, αποτέλεσαν σημαντικό αντίβαρο στη μουσική πραγματικότητα της εποχής και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αισθητικής του.

Αυτές οι δύο μουσικές ρίζες, το λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι, αποτέλεσαν στη συνέχεια βασικά στοιχεία της προσωπικής του δημιουργίας και επιστρέφουν τώρα στο επίκεντρο της «Παραπομπής».

Τα έξι ψηφιακά «45άρια» θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσουν συγκεντρωμένα σε βινύλιο και CD, με τον γενικό τίτλο «Παραπομπή».