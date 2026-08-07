Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδε ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον Λιβάι Γκαρσία να ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας χωρίς κανέναν περιορισμό στο πρόγραμμα της ομάδας.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έφτασε στην Αθήνα σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, καθώς είχε ολοκληρώσει κανονικά την καλοκαιρινή προετοιμασία με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Μάλιστα, είχε πάρει χρόνο συμμετοχής σε τρεις φιλικές αναμετρήσεις, παρότι δεν αγωνίστηκε ούτε στο Super Cup ούτε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του ρωσικού πρωταθλήματος, αφού η αποχώρησή του από τον σύλλογο είχε ήδη δρομολογηθεί.

Ο 28χρονος φορ συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να πάρει χρόνο συμμετοχής στη ρεβάνς, ακόμη και να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Η αμφίβολη κατάσταση του Τεττέη αυξάνει τις πιθανότητές του, ενώ ο Ντέσερς, αν και βρίσκεται στη λίστα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, απέχει από επίσημο αγώνα από τις 16 Δεκεμβρίου.